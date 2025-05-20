Görevden alınan eski belediye personeli hakkında hapis talebi

Eski Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim müdürü Servet Ön hakkında "haksız mal edinme" suçlamasıyla 3 yıldan 5 yıla kadar "gerçeğe aykırı bildirimde bulunma" suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, görevden alınan Servet Ön'ün 2022 yılında, makamında rüşvet aldığına iddialarına ilişkin videoların sosyal medyada yayınlanması ve ardından çıkan haberlerin ardından soruşturma başlatmıştı.

Belediye tarafından görevine son verilen Servet Ön hakkında iddianame hazırlandı. Servet Ön'ün görev yaptığı süre boyunca idareye verdiği mal bildirim beyannameleri ile aktif ve pasif mal varlığına bilirkişi tarafından inceleme yapıldı.

Servet Ön'ün "14 Haziran 2019 tarihinde bir limited şirketi üzerinden Ümraniye'de 325 ada 16 parseldeki daireyi satın aldığı ancak bu alımı mal bildirimlerinde beyan etmediği" belirtildi. Ön'ün 9 Ocak 2020 tarihli mal bildiriminin de "gerçeğe aykırı" olduğu ifade edildi.

Servet Ön'ün "maaş, banka dekontları, mal alım satışlarının incelenen rapora göre toplam gelirinin 6 milyon 345 bin 859 lira, giderlerinin ise 15 milyon 720 bin 755 lira olduğu, bu tutarlar arasında 9 milyon 375 bin 796 lira fark bulunduğu, bu farkın ise Ön'ün beyan edilmemiş kişisel harcamaları ve yaşam giderlerini içermediğini ve gayrimenkul, döviz, hisse senedi alım satımları mevcut para miktarının, nakit akışının ve yapılan harcamalardaki artışın ailenin gelirine uygun olmadığı" belirtilen iddianamede yer aldı.

CEZA İSTEMİ

Servet Ön hakkında, "haksız mal edinme" suçlamasıyla 3 yıldan 5 yıla kadar, "gerçeğe aykırı bildirimde bulunma" suçlamasıyla ise 6 aydan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 3 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapsi istendi.