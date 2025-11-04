Görevden alınan İlçe Milli Eğitim Müdürü evinde ölü bulundu

Aksaray’ın Eskil ilçesinde 6 yıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan ve geçtiğimiz hafta görevden alınarak öğretmenliğe atanan İbrahim Kılıçer, evinde ölü bulundu.

Sözcü'nün haberine göre; Aksaray’ın Eskil İlçesi’nde 8 yıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan İbrahim Kılıçer'in yaşamına son verdiği iddia edildi.

45 yaşındaki eğitimcinin ölümünün ardından yeni iddialar gündeme geldi.

2017’den beri Eskil’de olan Kılıçer, ilçedeki öğrenciler için birçok imkanı seferber etti. Kılıçer, 2022’de bir önceki Eskil İlçe Belediyesi yönetimi ile Milli Emlak’a ait olan araziye KOOP kapsamında astronomik kütüphane yaptırdı.

2 katlı kütüphane, aynı zamanda emeklilere de lokal olarak hizmet veriyordu.

AKP'Lİ BAŞKAN KÜTÜPHANEYİ KAPATTI

Yeni Eskil Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Zavlak’ın göreve gelmesiyle birlikte kütüphane kapatıldı. Milli Emlak’a ait olan ve proje kapsamında kullanılan kütüphanenin yerine ise lokanta yapıldı.

Duruma tepki gösteren İbrahim Kılıçer ile AKP’li Mustafa Zavlak karşı karşıya geldi.

İkili arasındaki tartışmanın ardından Kılıçer’in görevinden alındığı, Aksaray’da bir okula öğretmen olarak atandığı öne sürüldü.

Eskil’de aynı okulda görev yapan bir öğretmen, telefonla defalarca ulaşamayınca dün sabah Kılıçer’in evine gitti. Öğretmen arkadaşı, İbrahim Kılıçer’i evde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, yapılan incelemede Kılıçer’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlçede uzun süredir görev yapan ve çevresinde sevilen bir isim olan Kılıçer’in ölümü büyük üzüntüye neden oldu. Kılıçer’in evli ve biri engelli olmak üzere 3 çocuğu olduğu öğrenildi.