Görevden alınan Tan Sağtürk, Kültür ve Sanat Bakan Danışmanlığı'na getirildi

Eski Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı Danışmanı olarak atandı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansından yapılan açıklamaya göre, uluslararası tecrübesi ve sahne deneyimiyle Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Sağtürk, iki yılı aşkın süredir yürüttüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeni görevine başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmenin ardından gerçekleştirilen atamayla Sağtürk, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını bakan danışmanı olarak sürdürecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bakan Ersoy, bugüne kadar ortaya koyduğu katkılar için Sağtürk'e teşekkür ederek, "Görev süresi boyunca başarılı işlere imza atan, opera ve balede rekorlar kırılmasının önünü açan Sayın Tan Sağtürk'ün bilgi ve birikiminden Bakanlığımızın farklı alanlarında da yararlanmaya devam edeceğiz. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.