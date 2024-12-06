Görevden alma yetkisi mi verilecek?

HABER MERKEZİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, teklife ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) üyelerinin denetleme, teftiş, inceleme, soruşturma yetkilileriyle ilgili olarak görevlendirildikleri alanlarda ilgili bakanlıkların da denetleme birimlerinin görevini kullanabildiğini ifade eden Akay, "Örneğin, DDK üyeleri Adalet Bakanlığı’yla ilgili bir incelemeye gittiği zaman, adalet müfettişlerinin de yetkisini kullanma durumu söz konusu. Yani demek ki adalet müfettişi gibi yeri geldiğinde görevden alma, görevden el çektirme gibi hususlar yapabilecek" dedi. Teklifte yer alan ‘diğer kuruluşlar’ ifadesine vurgu yapan Akay, şu soruları sordu. "DDK üyeleri seçilmiş olan belediyelerle ilgili de bir görevlendirme olduğunda yetkilerini kullanıp oradan da görevden alma yetkisi söz konusu olacak mı? Burada her yönüyle tartışılıp kayyumlukla ilgili durumlar söz konusu olduğunda acaba burada da böyle bir inisiyatif kullanıp görevden almalar olacak mı? Devlet Denetleme Kurulu üyelerine belediye başkanlarını görevden alma yetkisi mi veriliyor?"

Teklifte TÜİK gelirlerinin düzenlenmesine ilişkin maddenin de yer aldığını belirten Akay, "TÜİK’le ilgili sıkıntılarımızı biliyorsunuz. Önümüzdeki dönem uygulanacak zamların sağlıklı olabilmesi açısından, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili artışlarla alakalı TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeğe yakın ve şeffaf olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz” diye konuştu.