Görevden almanın ardından: Bursa'da iş bırakma eylemine katılan KESK üyesi 4 emekçiye soruşturma

Bursa'da gazeteci kızı Sarya Toprak'ın Gülistan Doku soruşturması ile ilgili yaptığı haberlerin ardından Yeni Akit tarafından hedef gösterilen Hasan Toprak görevinden uzaklaştırıldı. Toprak'ın görevinden uzaklaştırılması kamuoyunda tepki çekerken, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 4 KESK Emekçisi hakkında daha soruşturma açıldı.

Urfa Siverek ve Maraş’taki okul baskınlarının ardından KESK, iki günlük iş bırakma kararı almış, karar gereği yurt genelinde KESK üyeleri iş bırakmıştı. İş bırakma sonrası Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan 4 KESK üyesi hakkında soruşturma açıldı.

Evrensel'den Uğur Ökdemir'in haberine göre Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmada, KESK üyelerine gönderilen yazıda “16-17 Nisan 2026 tarihinde izinsiz ve mazeretsiz olarak mesaiye gelmediğiniz tespit edilmiş olup söz konusu tarihlerde hangi sebeple işe gelmediğinize dair açıklamanızın İl Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederiz” ifadeleri yer aldı.

KESK: HUKUKSUZLUK, KEYFİYET DERHAL SONA ERDİRİLMELİ, HASAN TOPRAK GÖREVE İADE EDİLMELİDİR

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal ise gündemdeki konulara dair şuana kadar bir açıklama yapmadı.

Gazeteciler iki konuya ilişkin bilgi almak için aradığında ne İl Müdürü Faruk Uysal ne de Uysal'ın özel kalem müdürü telefona çıktı.

AKİT HEDEF GÖSTERDİ AÇIĞA ALINDI

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde görev yapan 30 yıllık devlet memuru olan ve Bursa'daki tek KESK üyesi idareci olan Hasan Toprak hakkında bir personele mobbing uyguladığı ve dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

BirGün gazetesinde 5 yıldır muhabir olarak çalışan Hasan Toprak’ın kızı Sarya Toprak’ın Gülistan Doku dosyasına dair yaptığı bir haber sonrası Yeni Akit tarafından Toprak ve ailesi hedef gösterilmiş; Yeni Akit’te yayımlanan haber sonrası Hasan Toprak 29 Nisan günü görevden uzaklaştırılmıştı.