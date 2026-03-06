Görevden düşen öğretmen eski okulunu bastı: 1 kişi yaralandı

Mamak’taki Çağrıbey Anadolu Lisesi’nin eski edebiyat öğretmeni A.Ç, görevden düşmesinin ardından okula giderek görevli memura saldırdı, okul müdürünü kovaladı.

Müdürün bir sınıfa kilitlenerek kurtulduğu olayla ilgili A.Ç’nin ifadesi alındı.

Okullardaki şiddet olayları her geçen gün artıyor.

Ankara Mamak’ta bulunan Çağrıbey Anadolu Lisesi’nde bu olaylara bir yenisi daha eklendi.

Cumhuriyet'ten Taylan Gülkanat'ın haberine göre, okulun eski edebiyat öğretmeni A.Ç tayin ile başka bir okulda görevlendiridi.

Ancak atandığı okula bir ay gitmeyince devlet memurluğu düştü.

Bundan dolayı eski okulunu suçlayan A.Ç. önceki gün okulu bastı.

Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen A.Ç. görevli memura saldırdı, okul müdürünü kovaladı.

Müdürün kendini bir sınıfa kitleyerek kurtulduğu ortaya çıktı.

A.Ç’nin aynı zamanda öğretmenleri de sosyal medyadan tehdit ettiği ileri sürüldü.

Şikayet üzerine A.Ç’nin karakolda ifadesi alındı.

GÖREVDEN DÜŞMEK NEDİR?

Türkiye’de devlet memurlarının görevlerini kaybetmesi veya memurluk statüsünün sona ermesi anlamına gelir. Yani memur artık ilgili kurumda çalışamaz ve memuriyet hakları sona erer.

Bunun bazı yaygın nedenleri şunlardır:

Atandığı görev yerine gitmemek – Örneğin tayin edilen bir memur yeni okul veya kuruma gitmezse, memuriyeti düşebilir.





– Örneğin tayin edilen bir memur yeni okul veya kuruma gitmezse, memuriyeti düşebilir. Disiplin cezası – Yasalara veya kurum kurallarına aykırı davranışlar sonucu görevden alınabilir.





– Yasalara veya kurum kurallarına aykırı davranışlar sonucu görevden alınabilir. Görevini yapamayacak hale gelme – Sağlık veya başka sebeplerle görevi sürdüremezse düşebilir.





– Sağlık veya başka sebeplerle görevi sürdüremezse düşebilir. İstifa veya kendi talebi – Memur kendi isteğiyle görevi bırakırsa da statüsü düşer.





Özetle, “görevden düşme”, memurun devlet memurluğu statüsünü kaybetmesi demektir ve artık ilgili kurumda memur olarak çalışamaz.