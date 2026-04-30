Görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede'ye hapis cezası
'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla nedeniyle görevden uzaklaştırılan ve tutuksuz yargılanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin, 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasından yargılandığı davaya devam edildi. Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, taciz iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Dede, 2009 doğumlu çocuğa taciz içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
TACİZ SUÇLAMASI
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat’ta iddiaya göre; lise öğrencisi çocuk Tuana E.T.'ye (16) sosyal medyadan gönderdiği mesajlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.
Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılığın itirazı sonrası 10 Şubat’ta yeniden ifade için adliyeye çağrılan Dede, 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.
İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ
İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede, hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edildi. Dede’nin yerine belediye meclisinde yapılan seçimle CHP’li meclis üyesi Aysel Uzun başkan vekili seçildi. Dede, partisi CHP’den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi.
ÇOCUK İKİNCİ DURUŞMA ÖNCESİ KAZADA ÖLDÜ
Davanın mağduru Tuana E. T.'ye 28 Mart’ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde yolun karşına geçmeye çalışırken Adem Hasbaş yönetimindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan Tuana E. T., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü ise tutuklandı.