Görevden uzaklaştırılan öğretmene 'insan ticareti' soruşturması

İzmir'de öğrencileri evine götürüp temizlik yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen hakkında 'insan ticaret' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İzmir Valiliği, Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan bir öğretmen hakkında, "kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı" yönünde 8 Ocak'ta basın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine idari soruşturma başlattı.

Açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T'nin görevden uzaklaştırıldığı, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Söz konusu kişinin gözaltına alındığı anlatılan açıklamada, adli ve idari sürecin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

BAŞSAVCILIK SUÇLAMAYI DUYURDU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basınında yer alan 6 kız öğrenciyi dersten çıkarıp evini temizlettirdiği iddialarına ilişkin "insan ticareti" suçundan öğretmen D.T. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, gözaltına alınmıştır."