Görevden uzaklaştırılma kararı uzatıldı: Zeydan Karalar'dan açıklama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının iki ay daha uzatılmasına tepki gösterdi. Karalar, "Bizim iki ay iki ay görevden uzaklaştırılmamız tutukluluğumuza bağlıydı. Tutukluluk bittikten sonra benim normal şartlarda göreve iade edilmem lazım" dedi.

CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması için Balıkesir’de bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, görevden uzaklaştırma kararının uzatılmasın ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE’DE İLGİNÇ ŞEYLER OLUYOR, İZLİYORUZ"

Görevden uzaklaştırma kararının iki ay daha uzatıldığına dikkati çeken Karalar, "Bu Zeydan Karalar’ı cezalandırmak değil ki bu Adana’yı cezalandırmak" ifadelerini kullandı. Karalar, şunları söyledi:

"Türkiye’de ilginç şeyler oluyor, izliyoruz. Anlamakta da zorluk çekiyoruz. Bizim iki ay iki ay görevden uzaklaştırılmamız tutukluluğumuza bağlıydı. Tutukluluk bittikten sonra benim normal şartlarda göreve iade edilmem lazım. Bir kez daha İçişleri Bakanlığı’ndan görevden uzaklaştırmanın iki ay daha uzatıldığına dair belediyeye bir tebligat gelmiş, ben daha görmedim. Ben de çok anlam veremiyorum. Bu Zeydan Karalar’ı cezalandırmak değil ki bu Adana’yı cezalandırmak. Önemli işler yapılıyor, başlamış önemli işler, taahhütlerimiz var. 600 bine yakın verdiği insanın oy var biz de şaşırıyoruz, endişeyle izliyoruz, anlam da veremiyoruz. Hep 'millet iradesi önemli' diyen siyasal iktidar bunu yapıyor. Ne kadar önemli millet iradesi onlara göre bu da tartışmalı."

Karalar, kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş davası" olarak bilinen ve 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davada tahliye edilmişti. Şubat 2026'da tahliye edilen Karalar, henüz görevine iade edilmedi.