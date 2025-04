Görevi başında katledilen Dr. Ersin Arslan anılacak: Şiddetsiz bir sağlık ortamı istiyoruz

Görevi başındayken bir hasta yakını tarafından katledilen Dr. Ersin Arslan yarın anılacak.

Hekimler iş yerlerinde saat 12.30'da Dr. Arslan ve sağlıkta şiddete kurban verilen tüm meslektaşları anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacak ve 'Sağlıkta şiddet sona Ersin' diyecek.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada Dr. Ersin Arslan'ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan'ın Türk Tabipleri Birliği tarafından "Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü" olarak ilan edildiği anımsatıldı.

"KARARLI VE SAMİMİ BİR MÜCADELE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU"

Açıklamada, 2023 yılında TTB'nin üyeleri arasında yaptığı anket çalışması anımsatılarak "Ankete katılan 10 hekimden yaklaşık 9’u çalışma hayatı boyunca hasta veya yakını tarafından en az bir defa şiddet gördüğünü; şiddet görenlerin yaklaşık üçte ikisi yetkili mercilere bildirimde bulunmadığını ve Beyaz Kod kullanmadığını belirtti. TTB'nin talebine rağmen edinemediği, bu nedenle açtığı dava sonucunda elde edilen Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod verilerine göre; Ocak 2016’dan Temmuz 2023’e kadar 25 bin 315 adet fiziksel şiddet bildirimi yapılmıştır. Ancak bu tarihten sonraki veriler yine elde edilemediği için halen mahkeme kararı beklenmektedir" denildi.

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gittikçe artan dozda ve bazen de ölümcül olan şiddete maruz kaldığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Sağlıkta yaşadığımız bu şiddet sarmalının evlerden, sokaklardan ve hepsinden önemlisi bunu önlemek ve gerekli tedbirleri almakla yükümlü en yetkili organların söylemlerinden bağımsız olduğu düşünülemez. Şiddetin dil ve söylemde başladığını, burada engellenemeyen şiddetin fiziki ve devamında ölümcül bir niteliğe bürünebildiğini herkes biliyor. 'Şiddete sıfır tolerans' anlayışının propaganda içeren bir söylemden çıkıp gerçek bir politikaya dönüşebilmesi sürekli, kararlı ve samimi bir anlayışı zorunlu kılar. Ülkemizde “sağlıkta şiddetle” ilgili samimiyetsiz tutumun en çarpıcı örneği olarak; “Memnuniyetsizliğiniz varsa gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın” diyen bir milletvekilinin hâlâ Meclis’te durabiliyor olmasında görüyoruz. Sağlıkta Dönüşüm nedeniyle sağlığın bugün geldiği noktanın yarattığı olumsuz iklimin şiddet doğurduğu, özellikle acil servislerde kontrolden çıktığı, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetinin verildiği yerlerin güvenli olmaktan çıktığı aşikardır. Tedavisi için uğraşılan ya da ameliyatı yapılan bir hasta veya o hastanın yakını tarafından yapılan saldırı da, bu saldıralar sonucunda sağlık çalışanlarının hayatlarını kaybetmesi de kanıksanamaz. Her gün birçok sağlık merkezinde yaşanan mobbing, tehdit, hakaret ve fiziksel saldırıya varan şiddetin her türlüsünü durdurmaya kararlıyız. Sağlıkta şiddet bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken, aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale dönüşmüştür. Bu durum sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir. Bu nedenle toplumda yaygınlaşan şiddet iklimine ve özel olarak sağlıkta yaşanan şiddet olgularına karşı topyekun, kararlı ve samimi bir mücadele yürütülmesi zorunludur. Şiddetin olmadığı bir sağlık sistemi kurmak mümkün."

Öneriler ise şöyle sıralandı:

• Performans sistemi kaldırılmalı, ekip çalışmasını özendiren nitelikli çalışma düzenine geçilmelidir.

• Randevular hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlenmelidir.

• Sağlık kurumlarında yeterli sayıda güvenceli sağlık çalışanı görevlendirilmelidir.

• Sağlık kurumlarında güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır.

• Merkezi şikayet hatları kaldırılmalıdır.

• Acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilmelidir.

• TTB’nin önerdiği caydırıcı yasa teklifi hayata geçirilmelidir.