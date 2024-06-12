Görevi ihmal soruşturması açılacak

Süleymancılara ait Alanya’daki yurtta eğitmen G.R.U.’nun 10 çocuğu istismar etmesiyle ilgili davada gelişme yaşandı. İlçe Özel Öğrenci Yurtları Denetim Komisyonu 4 üye hakkında ‘‘görevi ihmalden” soruşturma açılacak.

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Süleymancılara ait Sugözü Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda 10 erkek öğrencinin eğitmen G.R.U. tarafından istismar edilmesine ilişkin olayda kamu görevlilerinin yargılanmasının önü açıldı.

Olaya ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada Kaymakamlık 7 Mart tarihinde kamu görevlilerinin yargılanmasına izin vermedi. Kaymakamlığın kararında yıl içerisinde yapılan iki denetlemede de fail G.R.U.’ya rastlanmadığı ifade edildi. G.R.U.’nun kurumun kayıtlı personeli olmadığına dikkat çekilen yazıda kamu görevlilerinin adli ve idari görevlerini yerine getirdiği iddia edildi. Kaymakamlığın bu kararına karşı mağdur çocukların avukatı M. Sutay Seydioğulları, Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz davası açtı. 24 Mayıs’ta itirazı görüşen mahkeme avukatın itirazını haklı buldu.

Bu kararın ardından özel yurtları denetlemekle yükümlü olan İlçe Özel Öğrenci Yurtları Denetim Komisyonu üyeleri Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Şube Müdürü Ahmet Sarı, Alanya MTA Lisesi Müdürü Levent Kandemir ve Avsallar Recep Karaca ÇPA Lisesi Müdürü Servet Özdemir hakkında görevi ihmalden soruşturma açılacak. Kararda İlçe Özel Öğrenci Yurtları Denetim Komisyonu görevlilerinin denetim görevini tam olarak yerine getirmediğine dikkat çekildi.

DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Davanın 1 Nisan’da görülen ilk duruşmasında 12 yaşından bir çocuğun fail G.R.U.’nun birden fazla kez istismarına maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararla olaya ilişkin hazırlanan iddianame ana dava dosyası ile birleştirildi. Çocuğun ifadesine yer verilen iddianamede, yurtta bulunan çayhaneyi temizlediği esnada fail G.R.U.’nun içeri girerek kapıyı kilitleyerek istismara maruz bıraktığı anlatıldı. İddianamede fail G.R.U.’nun “çocuğun cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “12 yaşından küçük mağdurun nitelikle cinsel istismarı suçuna teşebbüs” suçlarını oluşturduğu ifade edilerek dosyaların birleştirilmesine karar verildi.

Davanın avukatı M. Sutay Seydioğulları, ayrıca fail G.R.U.’nun 10 çocuğu şiddete maruz bırakmasına yönelik “çocuğa karşı eziyet” suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin ana dava dosyasıyla birleştirilmesi talebiyle dilekçe verdi. Yurtta 10 erkek öğrenciyi şiddet ve istismara maruz bırakan 21 yaşındaki eğitmen G.R.U. hakkında 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ayrıca yurdun kapatıldığı ortaya çıkmıştı. Hazırlanan bilirkişi raporunda G.R.U.’nun telefonunda ‘oğlan ve kız çocuklarına ilişkin cinsel içerikli görüntüler tespit edilmişti.