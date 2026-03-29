Görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter'den Bahçeli paylaşımı: Kara kaplı defter dikkat çekti

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden 27 Mart'ta istifa eden İzzet Ulvi Yönter, sosyal medyadan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir arada olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Bahçeli ile birlikte kara kaplı bir defteri inceledikleri fotoğrafı paylaşan Yönter, "Allah başımızdan eksik etmesin inşallah…" notunu düştü.

Allah başımızdan eksik etmesin inşallah… pic.twitter.com/IyTgq8JllT — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) March 29, 2026

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa kararından hemen önce "MHP'ye sızan ajan" ve "dümenci alçak" ifadeleriyle paylaşıp sildiği mesajları dikkat çeken Yönter, "Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı" demişti.

Yönter istifasını "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" sözleriyle duyurmuştu. Buna karşın Devlet Bahçeli, istifayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Genel Başkan Yardımcımız Sayın İzzet Ulvi Yönter görevlerinden ayrılmıştır. Kendisinin partimize önemli katkıları olmuştur fakat Sayın İzzet bey akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bir müsaade istemişlerdir. İstifa herhangi bir küskünlüğe yönelik değildir. Farklı partilerde görülen olaylara benzer bir yapı değildir. Knedisine akademik kaeiyerinde başarılar diliyorum. Kısa bir süre içerisinde de Genel Başkan Yardımcısı olarak değerli bir kardeşimiz sorumluluğunu üstlenecektir. MHP'de kırılma, kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar bize göre çok yabancıdır. Onun için her şeyin hayırlısını düşünmek lazımdır, öyle olacağı inancındayım."