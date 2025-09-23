Görme, duyma para öde!

Bütçede faizden sonra en büyük ikinci payı alan sosyal güvenlik harcamalarının ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı döneminde kıyasla yüzde 46 artışla 1 trilyon 29 milyar TL’ye yükselmesine karşılık, milyonlarca SGK’liye ve özellikle milyonlarca emekliye yapılan sağlık ödemelerinde yükün büyük kısmı SGK’lilerin cebinden çıkıyor.

SGK’nin görme zorluğu çeken emekli veya çalışan SGK’lilere göz muayenesi ve görme bozukluğu raporu koşuluyla ödediği tutar çerçeve için 100 TL, cam için 30 TL olmak üzere toplam 130 TL.

Piyasada ise en düşük çerçeve fiyatı 1.750-2.500 TL arasından başlayıp çerçevenin kalitesine göre daha yukarılara çıkıyor. Numarasına göre en düşük gözlük camı fiyatı 2 bin TL’den başlıyor. Bu fiyat camın kalitesi, özellikleri, organik cam ve mavi ışığa duyarlı olup olmamasına göre 8-12 bin TL’ye kadar çıkıyor. Dolayısıyla SGK’nin görme zorluğu çekenlere ödediği 130 TL cam-çerçeve parası adeta ‘görmezsen görme’ anlamına geliyor.

İşitme kaybı yaşayan SGK’liler içinde bu vahim tablonun benzeri söz konusu. Devlet ve şehir hastanelerinde odiyoloji (işitme) polikliniklerinde odyometri (İşitme testi) için en erken 2,5-3 ay sonrasına randevu veriliyor. MR, ultrason, tomografi vb. tetkiklerde ise randevu süresi 4-6 aya kadar uzuyor. Odiyoloji polikliniklerinden alınan işitme kaybı raporlarına SGK’nin ödediği cihaz desteği kulak başına 4 bin TL olmak üzere 8 bin TL. Özel işitme merkezlerinde 4-5 bin TL arasında değişen işitme testi sonuçları SGK tarafından kabul edilmiyor ve 8 bin TL ödeme de yapılmıyor. Buna karşılık işitme cihazlarında en düşük kalite kulaklık fiyatı 15 bin TL’den başlayıp cihazın teknolojik özelliklerine göre 75-85 bin TL’ye kadar çıkıyor. Piyasadaki ortalama cihaz fiyatı ise 35 bin TL düzeyinde. SGK ile anlaşmalı işitme cihazı bayileri kurumun ödediği tutarın piyasa gerçekliğinden kopuk olduğunu, işitme kaybı raporu olanların SGK’nin ödediği tutarın 2-5 misline varan farkı kendi ceplerinden karşılamak ya da bankalardan ihtiyaç kredisi çekmek zorunda kaldığını vurguluyor. Emekli aylıklarının açlık sınırının altında kalmasının ötesinde görme, işitme cihazlarındaki bu tabloyla devlet milyonlarca SGK’liye, gözlük ve işitme cihazı ihtiyacı olan milyonlarca emekliye; ‘görme, duyma, paranı kendi cebinden öde’ diyor.