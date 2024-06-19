Görme engelli Yami’den ÖSYM’ye telaffuz şikâyeti

8-9 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yabancı dil oturumuna katılan görme engelli aday Berra Yami, sınavda soruları kendisine okuyan görevlinin telaffuzunu anlamadığı gerekçesiyle sınav görevlisini ÖSYM’ye şikâyet etti. YKS’nin yabancı dil testi oturumuna, Büyükçekmece Rosvita-Timur İmrağ Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde girdiğini anlatan Yami, sınav başlamadan önce kendisi için görevlendirilen okuyucu ve işaretleyici öğretmenlerle tanıştığında, görevlilerin branşlarının Biyoloji ve Türkçe olduğunu öğrendiğini söyledi.

Okuyucuların değiştirilmesini istediğini, ancak talebinin karşılık bulmadığı dile getiren Yami şunları ifade etti:

“Talebim karşılık bulmadı. Sınava başladığımızda biyoloji öğretmeni ‘Ben bilmiyorum, okumayacağım’ dedi. Türkçe öğretmeni ile sınava başladım. Bana İngilizce bildiğini söyledi. Telaffuzu anlaşılır değildi. Sınavda 10 soru çözdüm, sonrasında moralim çok düştü. Soruları anlayamadım. Tekrar bina başkanını çağırmak istedim, kabul etmediler. Sonrasında sınavı bitirmek istedim. Türkçe öğretmeni telaffuzunun iyi olduğunu, soruları benim yapamadığımı söyledi. Bana ‘Sınavda İngilizce öğretmeni olsaydı sana cevapları mı verecekti’ dedi. Engelsiz Erişim Derneği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Yıllardır birçok görme engelli öğrenci benzer durumlarla karşılaşmaktadır. Adaylarca ve sivil toplum kuruluşlarınca ÖSYM’ye olumsuz uygulamalar aktarılmakta ve çözüm önerileri sunulmaktadır. ÖSYM’nin yeterli önlemleri almaması nedeniyle görme engelli öğrenciler, okuyucu kaynaklı sorunlar yüzünden en az bir yıllarını kaybedebilmektedir" denildi.