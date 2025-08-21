Görme engelli yurttaş isyan etti: 6 bin 450 lira maaşla 10 bin lira kirayı nasıl ödeyeyim?

Osmaniye’de yaşayan yüzde 90 görme engelli Mehmet Çapar, 6 bin 450 lira olan engelli maaşı ile geçinemediğini söyledi. İki aydır ev kirasını ve faturalarını ödeyemediğini belirten Çapar, "Evimin kirası 10 bin lira, aldığım engelli maaşım 6 bin 450 lira" dedi.

Osmaniye’de yaşayan doğuştan görme engelli Mehmet Çapar, maddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yüzde 90 ağır engelli raporu bulunduğunu, ev kiralarının yüksek olması nedeniyle Adana'dan Osmaniye'ye taşındığını anlattı.

Çapar, şunları kaydetti:

"Mesleğim normalde müzisyenlik. Düğünlerde şarkı söylerim. Maddi yetersizlikten dolayı işimi yapamıyorum. Şu an oturmuş olduğum evin iki aylık kirası birikti. Ödemekte zorlanıyorum. Ev sahibi çıkartmıyor, Allah razı olsun fakat bu kirayı da ödemek zorundayım. Devletin vermiş olduğu 6 bin 450 lira engelli maaşıyla geçimimi sağlamaktayım. Şu anda hiçbir iş yapmıyorum. Çarşıda yara bandı satarım, kağıt mendil satarım. Evimin kirası 10 bin lira, aldığım engelli maaşım 6 bin 450 lira. Eşim bazen yemek yapar isteyen olduğunda. Oradan alıp kiramı denkleştiriyorum. Üç tane çocuğum var. Biri ortaokula, biri ilkokula gidiyor, diğeri de daha küçük. Çocuklarımın okul masraflarını henüz karşılayamadım. Her sene aynı sıkıntıyı çekmekteyim. Çocuklarımı okula nasıl göndereceğimi düşünüyorum. Onları güzel bir şekilde okula göndermek, beslenmelerini koymak istiyorum. Her insanın olduğu gibi bizlerin de bu yaşamı sürdürmek istemesi hakkımız.

Bu ay evime gelen elektrik faturası 3 bin lira. Bu faturayı ödemeyemediğim için evimin televizyonunu satmak zorunda kaldım."

Çapar, yara bandı ve kağıt mendili 10 liradan satmasına karşın zaman zaman evine eli boş döndüğünü bildirdi.