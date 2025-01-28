Görme engelliler tarihi dokunarak keşfetti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda görme engelli bireyler ve ailelerini unutmayarak, Altınokta Körler Derneği üyeleri ve yakınlarına yönelik Salihli’de tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkardı. Görme engelli bireyler, rehberin detaylı anlatımları eşliğinde tarihi eserleri dokunarak keşfetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Sosyal Projeler Gençlik Spor Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar Sardes Antik Kenti, Artemis Tapınağı, Sardes Antik Tiyatrosu ve Sardes Kilisesi gibi tarihi mekanları rehber eşliğinde ziyaret etti. Görme engelli bireyler, rehberin detaylı anlatımları eşliğinde tarihi eserleri dokunarak keşfetme şansı buldu ve kültürel mirasla buluşmanın heyecanını yaşadı.



Farklı kültürlerle etkileşim

Gezi boyunca yalnızca tarihi bir yolculuk değil, kültürel bir etkileşim de yaşandı. Çinli turist kafilesiyle bir araya gelen dernek üyeleri, bu karşılaşmada sıcak sohbetler gerçekleştirip hatıra fotoğrafı çektirdi. Kültürlerin bir araya geldiği bu anlar, etkinliğe renk kattı.

Gezinin öğleden sonraki kısmında katılımcılar, Salihli’nin önemli tarihi yapılarından biri olan Müdüre Hanım Konağı’nı ziyaret etti. Konağın otantik atmosferini hisseden dernek üyeleri, görme engellerinin keşfetmeye ve yeni deneyimler kazanmaya engel olmadığını bir kez daha gösterdi. Altınokta Körler Derneği üyeleri, kendilerine böylesine özel bir gün yaşatan Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti. Dernek üyeleri, “Belediyemizin bu organizasyonu sayesinde hem tarihi yerleri keşfettik hem de unutulmaz hatıralar biriktirdik. Görme engellerimizin yaşam sevincimizi ve keşfetme isteğimizi engellemediğini bir kez daha gördük” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.



“Hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, etkinlikle ilgili olarak, “sosyal belediyecilik anlayışıyla her vatandaşımıza dokunmayı, onların hayatlarını kolaylaştırmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızın tarih ve kültürle buluşmasını sağlamak, onlara yeni deneyimler sunmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu tür etkinliklerle yalnızca bireylerin değil, toplumun tamamının farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. Engelleri birlikte aşarak herkes için daha erişilebilir ve daha mutlu bir Manisa inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.