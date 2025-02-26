Görme engelliler tiyatro sahnesinde

HABER MERKEZİ

Görme engellilerin tiyatro sahnesinde daha fazla yer almasını hedefleyen Erasmus+ Theavios projesi kapsamında Ankara’da da bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

Proje, İzmir Ödemiş’te kurulan Eğitim ve Kalkınmanın Yaygınlaştırılması için Uluslararası Merkez Derneği tarafından yürütülüyor.

Ankara’da Ortadoğu Engelsiz Eğitim Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında görme engelli oyuncuların sahnede daha fazla yer alması için geliştirilmiş bazı drama teknikleri denendi.

Tiyatro eğitmeni ve yönetmen Ali Kırkar şunları söyledi: “Proje kapsamında yerli ve yabancı literatür araştırmaları, anketler ve röportajlar yapıldı. Hazırlanan rapor, görme engelli oyuncuların sahneye daha aktif katılımını engelleyen zorlukları detaylı bir şekilde ortaya koydu. Atölye çalışmasında, 3 görme engelli ve 3 görme yetisi olan gönüllü oyuncu katıldı. Bir kez daha anladık ki genelde sanat özelde tiyatro herkes içindir. Görme engelli olsun veya olmasın her birey sahnede kendine dair ve insanlığa dair durumları estetik olarak ifade etmekte benzer olanaklara sahip.”

Proje yöneticisi Onur Şahan ise yaklaşık 15 yıldır aktif şekilde Avrupa Birliği fonları aracılığıyla genç ve yetişkinlere yönelik projeler yürüttüklerini söyledi. Şahan çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini açıkladı.