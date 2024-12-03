Görme engellilerin ders kitabı mağduriyeti sürüyor: 3 ay geçti, bakanlıkta muhatap yok!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) engelli öğrenci ve öğretmenlerin kullanması gereken ders kitaplarını hala dağıtmadı.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlamasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçti.

Ancak Bakanlığın, Braille alfabesiyle hazırlanan kitapların basımı ve dağıtılması konusunda yaşadığı aksaklıklar sürüyor.

Aralık ayına gelinmiş olmasına rağmen kitapların öğrencilere teslim edilmemiş olmasını BirGün’e değerlendiren Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) yönetim kurulu üyesi Elif Kain, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşme taleplerinin yanıtsız kaldığını söyledi.

Kain, bazı öğrencilerin kitaplarını teslim aldığını ancak çok sayıda eksik ders kitabının bulunduğunu dile getirdi.

Engelli öğrencilerin her eğitim-öğretim yılında benzer problemleri yaşadığına dikkat çeken Kain, bakanlık çatısı altında herhangi bir muhatap bulamadıklarını da sözlerine ekledi.

Ders kitabı problemine dair EGED olarak velilere çağrı yaptıklarını hatırlatan Kain, “Şu an hepimiz seferber olmuş durumdayız. Birçok arkadaşımızın bu durumu desteklemesi ile birlikte sayımızı artırmaya çalışıyoruz” dedi.

EGED’den velilere yapılan çağrıda ise “Ders kitaplarının geciktiğinin bilgisini verip, bu durumda yaşadığımız mağduriyetleri anlatıp bir dilekçe yazdıralım. ’Benim bunu yapmam da ne değişecek’ demeyelim, hep birlikte bir adım atalım ve hak ihlallerimize dur diyelim” denildi.

Çağrının tamamı şu şekilde:

“Merhabalar, EGED bünyesinde bir araya gelen görme engelli öğrenciler diyor ki: Hepimiz eğitimde eşit haklara sahip olmamız yönünde hemfikiriz. Ancak, gerekse kendimizi ifade edemediğimiz için gerekse haklarımızı bir noktada savunamadığımız için eğitimde eşit durumda olamadığımız konular oluyor. Eğitimde eşitlik dediğimiz zaman aklımıza ilk başta kabartma kitaplarımızın gecikmesi durumu geliyor. Kabartma kitaplarımızın gecikmesi sonucunda, dersleri takip etmekte güçlük, belirli özgüven eksiklikleri, verilen ödevleri zamanında yapamamak gibi daha birçok faktörden dolayı mağdur durumda olabiliyoruz.

Gelin, buna hep birlikte dur diyelim. Yapmış olduğumuz çalışmaya hepinizi davet ediyoruz. 444 0632 Milli Eğitim’in iletişim numarasını arayıp, ders kitaplarının geciktiğinin bilgisini verip, bu durumda yaşadığımız mağduriyetleri anlatıp bir dilekçe yazdıralım. ‘Benim bunu yapmam da ne değişecek’ demeyelim, hep birlikte bir adım atalım ve hak ihlallerimize dur diyelim. Şu an hepimiz seferber olmuş durumdayız. Birçok arkadaşımızın bu durumu desteklemesi ile birlikte sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Siz de bize katılın. Sadece bu numarayı aramanız gerekmektedir. Bu numarayı aileniz, öğretmenleriniz, gören arkadaşlarınız da arayabilir. Aileniz sizin mağduriyetinizi anlatır ve bir dilekçe yazar. Gören arkadaşlarınız ve öğretmenleriniz sizden bahsedip mağduriyetimizi anlatır. Sayımız gittikçe artar. Sizler de aramaya gayret edin. Çevrenize de bu durumu yayın ki hep birlikte bir değişime imza atalım. Eğitimde eşitlik hepimizin hakkı, gelin o zaman haklarımızı biz savunalım.”