Görme engellilerin ders kitabı mağduriyeti sürüyor

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) engelli öğrenci ve öğretmenlerin kullanması gereken ders kitaplarını hala dağıtmadı.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlamasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçti.

Ancak Bakanlığın, Braille alfabesiyle hazırlanan kitapların basımı ve dağıtılması konusunda yaşadığı aksaklıklar sürüyor.

Aralık ayına gelinmiş olmasına rağmen kitapların öğrencilere teslim edilmemiş olmasını BirGün’e değerlendiren Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) yönetim kurulu üyesi Elif Kain, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşme taleplerinin yanıtsız kaldığını söyledi. Kain, bazı öğrencilerin kitaplarını teslim aldığını ancak çok sayıda eksik ders kitabının bulunduğunu dile getirdi.

Engelli öğrencilerin her eğitim-öğretim yılında benzer problemleri yaşadığına dikkat çeken Kain, bakanlık çatısı altında herhangi bir muhatap bulamadıklarını da sözlerine ekledi.

Ders kitabı problemine dair EGED olarak velilere çağrı yaptıklarını hatırlatan Kain, “Şu an hepimiz seferber olmuş durumdayız. Birçok arkadaşımızın bu durumu desteklemesi ile birlikte sayımızı artırmaya çalışıyoruz” dedi. EGED’den velilere yapılan çağrıda ise “Ders kitaplarının geciktiğinin bilgisini verip, bu durumda yaşadığımız mağduriyetleri anlatıp bir dilekçe yazdıralım. ’Benim bunu yapmam da ne değişecek’ demeyelim, hep birlikte bir adım atalım ve hak ihlallerimize dur diyelim” denildi.