Görme kaybı olan göçmen, Yunanistan'a geçerken rehber köpeği ile yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 1'i görme kaybı yaşayan 8 kaçak göçmen jandarmalarca yakalandı. Aralarındaki göçmenlerden birininse görme kaybı olduğu ve yardımcı olması için rehber köpeğini yanına aldığı görüldü.
Kaynak: DHA
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattında yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu 8 göçmeni yakaladı.
Göçmenlerden 1'nin görme kaybı olduğu, yanında rehber köpeğinin bulunduğu da bildirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.