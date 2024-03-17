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Görme kaybı olan göçmen, Yunanistan'a geçerken rehber köpeği ile yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 1'i görme kaybı yaşayan 8 kaçak göçmen jandarmalarca yakalandı. Aralarındaki göçmenlerden birininse görme kaybı olduğu ve yardımcı olması için rehber köpeğini yanına aldığı görüldü.

Güncel
  • 17.03.2024 14:53
  • Giriş: 17.03.2024 14:53
  • Güncelleme: 17.03.2024 14:57
Kaynak: DHA
Görme kaybı olan göçmen, Yunanistan'a geçerken rehber köpeği ile yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattında yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu 8 göçmeni yakaladı.

Göçmenlerden 1'nin görme kaybı olduğu, yanında rehber köpeğinin bulunduğu da bildirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

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