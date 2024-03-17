Görme kaybı olan göçmen, Yunanistan'a geçerken rehber köpeği ile yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 1'i görme kaybı yaşayan 8 kaçak göçmen jandarmalarca yakalandı. Aralarındaki göçmenlerden birininse görme kaybı olduğu ve yardımcı olması için rehber köpeğini yanına aldığı görüldü.

Güncel 17.03.2024 14:53 Giriş: 17.03.2024 14:53

Güncelleme: 17.03.2024 14:57 Kaynak: DHA

A- A A+