Gormot’dan Lazca Kianuri

Kültür Sanat Servisi

Gormot’un 'The Birth' albümünden yeni teklisi 'Kianuri (Dünyalı)' dinleyiciyi yalnızlık ve yeniden doğuş temaları etrafında dönen bir hikâyeye davet ediyor. Tamamı Lazca yazılan bu eser, hem dilin melodik yapısıyla hem de içsel yolculuğa eşlik eden sözleriyle dikkat çekiyor.

Şarkı, sevgisinin yalnızlığında kaybolmuş bir adamın, varoluşun anlamını çözmeye çalışırken çıktığı keşfi konu alıyor. Yoğun ve karamsar atmosferiyle başlasa da, şarkının sonunda güçlü bir umut mesajı veriyor: “Her zaman bir çıkış var, sadece ayağa kalkman gerek.” Eser, sadece bölgesel bir ifade değil; evrensel bir anlatım gücü taşıyor.