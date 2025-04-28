Görsel aktivizm statükoyu değiştirmek için çabalar

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Fatih’teki Bulgur Palas'ta devam eden Magnum İstanbul'da: ‘İnsan Hakları Olanlar–Olmayanlar’ sergisi kapsamında düzenlenen söyleşilerin beşincisi 'Görsel Aktivizm' temasıyla gerçekleştirildi. Yürütücülüğünü Özcan Yaman’ın yaptığı söyleşinin konukları fotoğrafçı Şafak Hacaloğlu ve gazeteci Kemal Aslan’dı.

Yaman konuşmasında demokrasi ve özgürlüğün olmadığı ülkelerde aktivist fotoğrafçıların işlevlerinin önemini vurgulayarak gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılanan gazetecilerin durumuna dikkat çekti. Yaman, Kemal Aslan’ın Saraçhane’de polis şiddetini gösteren videosunun önemini anlattı. Etkinlikte, aktivist fotoğrafçıların örgütlenmesi ve kadın aktivistlerin durumu tartışıldı.

Konuşmacılar, aktivist fotoğrafçıların amaçlarını şöyle özetledi: “Aktivizm, bir toplumda ya da dünyada var olan sosyal, politik, çevresel veya ekonomik sorunları ele almak ve bunları çözmek için bireylerin ya da grupların yaptığı organize bir çabadır. Aktivistler, statükoyu değiştirmek, eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ya da çevreyi korumak için harekete geçerler. Aktivist fotoğrafçılar toplumları harekete geçirmek amacıyla çarpıcı ve düşündürücü bağ kuran görüntüler yaratır. Bu fotoğrafçılar, yalnızca estetik kaygılarla değil, aynı zamanda toplumsal bir misyonla çalışır."