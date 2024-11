Görsel Sanatlar - Sinema Buluşması Beyoğlu’nda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması’nda dün başlayan ‘Görsel Sanatlar Sinema Buluşması’nda Tayfun Talipoğlu ve Mahmut Fazıl Coşkun’un katılımıyla iki sanat dalı arasındaki ilişkiler tartışıldı. Bugün saat 18.00’de ise ‘Sinemada Görüntü’ başlıklı oturumda 2 görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, Uğur İçbak ile yönetmen ve fotoğraf sanatçısı Reis Çelik konuşacaklar.

Vecdi Sayar’ın küratörlüğünü yaptığı etkinlik dün, 14 Kasım Türk Sineması Günü nedeniyle Derviş Zaim’in ‘Cenneti Beklerken’, Tayfun Pirselimoğlu’nun ‘Yol Kenarı’ ve Mahmut Fazıl Coşkun’un ‘Crossroads’ filmleriyle başlayan etkinlikte bugün Florian Henckel von Donnersmarck’ın ‘Asla Gözlerini Kaçırma (Never Look Away)’ filmi, Mary Harron’un ‘Dali Diyarı (Daliland)’ filmi ve Kouther Ben Hania’nın ‘Derisini Satan Adam (The Man Who Sold His Skin)’ filmi izlenebilecek.

16 Kasım’da, Ruben Östlund’un ‘Kare (The Square)’, Julian Rosefeldt’un ‘Manifesto’ filmi ve Stanley Tucci’nin ‘Son Portre (Final Portrait)’ adlı filmlerin gösterimiyle sürecek. Saat 18.00’daki söyleşide ressam, akademisyen Yusuf Taktak ile ressam ve sanat yönetmeni Kezban Arca Batıbeki plastik sanatlar-sinema ilişkisini konuşucak.

Son gün 17 Kasım’da Christopher Jenkins’in ‘Meraklı Kedinin 10 Yaşamı’, Will Sharpe’ın "Louis Wain’in Renkli Dünyası (The Electrical Life of Louis Wain)" filmiyle Ayşe Ünal ile Mehmet Kurtuluş’un ‘Kötü Kedi Şerafettin’ filmi var. 18.00’de ‘Canlanan Çizgiler Canlandırma Sinemamız’ başlıklı söyleşide Bülent Üstün, Ayşe Ünal, Mehmet Kurtuluş ve Nazlı Eda Noyan konuşacak.