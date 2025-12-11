Görülmezse tüm ülke Divriği olur

Divriği’de maden sahalarının kapatılması ve işten çıkarılmalara karşı 18 gündür direnen DİSK/Dev Maden-Sen üyesi işçiler, Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşe DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK yöneticileri, Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, kitle örgütleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. İşçiler, Erdemir’e bağlı taşeron Çiftay Madencilik ve OYAK Maden’i protesto etti. Sivas'ın Divriği ilçesinde Ereğli Demir Çelik Fabrikaları (ERMADEN) olarak faaliyet gösteren Çiftay Şirketi, 2026 yılı itibariyle aldığı küçülme kararı ile 18 madencinin işine son vermişti. 2025'in sonlarında da 700 işçinin işten çıkarılacağını duyuran şirketin toplu işten çıkarmalarına karşı işçilerin başlattığı çadır nöbeti, eylemin 17'nci gününde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Devrimci Maden Arama ve İşletme Sendikası (DEV MADEN-SEN) öncülüğünde "Madenci Yürüyüşü" ile Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti.

BU MÜCADELE BÜYÜYECEK

Divriği Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen açıklamada, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Onlar sadece kendi geleceklerine değil tüm işçi sınıfı için mücadele ediyorlar. Sözüm buradaki sermaye sahiplerine; oturduğunuz yerde masa başlarında, kâğıt üzerinde karar veremezsiniz. Çünkü sizin vereceğiniz bu kararlar yüzlerce, binlerce maden işçisinin çoluğunu çocuğunu, tüm Divriği halkını etkileyecek. Sizin masa başında vereceğiniz kararları asla ama asla kabul etmiyoruz. Eğer o kararlar Divriği halkını, işçisini esnafını yok sayarsa o zaman bu mücadele burada kalmaz, bütün Türkiye, Divriği olur bunu böyle bileceksiniz" dedi.

BELİRSİZLİĞİ KABUL ETMİYORUZ

Dev Maden-Sen Genel Başkanı Ahmet Remzi Atasoy ise şöyle konuştu: “Bugün burada sadece işçilerin sorunu için değil; bir ilçenin geleceği, bir topluluğun onuru ve ekmeği için bir aradayız. Hiçbir şirket Divriği’yi görmezden gelemez. Ekim ayında genel sekreterimizin de aralarında olduğu 18 arkadaşımızın işten çıkarılmasıyla başlayan bu süreç, ardından ‘65 kişi daha çıkarılacak’ söylentileriyle büyüdü. ‘Yeraltı ocağı kapatılacak, yaklaşık 350 işçi işten çıkarılacak’ denildi. Bu sırada işçilere hiçbir açıklama yapılmadan ihbarnameler imzalatıldı. Bu tablo, Divriği’nin kaderini belirleyecek kadar ciddi bir tablodur.”

İşçilere destek veren Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş da şu ifadeleri kullandı: “Divriği belediye başkanı olarak çalıştığım arkadaşlarımla birlikte olmaktan onur duyuyorum. Maden sektöründe işten çıkarılacağı korkusuyla yaşayan işçi arkadaşlarımıza selam olsun. Bizim mücadelemiz sizlerin işten çıkarılmaması içindir, yarın öbür gün başka bir şirket gelirse düşük maaşla çalışmayın diyedir.”

SOSYAL CİNAYET OLUR

Divriği Kültür Derneği Maden İşçileri Dayanışma Komitesi Sözcüsü İsmail Özdemir, ilkel kominal dönemlerden bu yana madenlerin işlendiği bu coğrafya da, üretimin de paylaşımın da toplumsallaştığı, işçilerin yıllarca refah içerisinde, insani koşullarda çalıştığı, yaşadığı bir ortam olan Divriği’de madenin kapatılması sosyal bir cinayet olur dedi.