Görüntüler büyük tepki çekmişti: Çakarlı lüks cipi Cübbeli Ahmet’in kızı kullanıyormuş!

İstanbul’da trafik kurallarını hiçe sayan çakarlı lüks cipi kullananın İsmailağa Cemaati’nin tanınan isimlerinde Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıktı.

BirGün’ün ulaştığı Yüsra Ünlü Palazoğlu aracı kullananın kendisini olduğunu doğrulayarak, “Araç eşime ait” dedi.

Yüsra Ünlü Palazoğlu’nun eşi Esat Palazoğlu ise "Çakar tahsisli. Haber yapanlar hakkında gerekli yasal süreç başlayacak. Neden tahsisli çakar olduğunu, devletle ne yaptığımı, ne fayda sağladığımı size mi anlatacağım? Haber yaparsanız zaten adliyede görürsünüz…" diye konuştu.