Görüntüler ortaya çıkmıştı: Salim Güran'ın avukatından 'aile meclisi' açıklaması

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" tepki çekerken Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, görüntünün gizli olmadığını savundu.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosu'na ulaşmıştı.

Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuştu.

Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklenmişti.

"EV KAMERASI GÖRÜTÜLERİ"

Dava kapsamında tutuklu olan amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Gizli toplantı diye bazı manipülatif haberler yapılmışsa da, bu görüşme jandarma komutanının bilgisi ve bizzat talimatı dahilinde gerçekleşmiştir" diyen Akdağ şunları yazdı:

“1-Bu kayıtlar Erhan Güran'ın ev kamerasından çekilen görüntülerdir.

2- Erhan Güran 4 Eylül'de evine kamera taktırmış, kamera görüntülerini hiçbir zaman silmemiştir. Görüntüler dosyada zaten mevcut. Kayıtların sonradan getirildiğine yönelik iddialar tamamen asılsızdır.

3- Gizli toplantı diye bazı manipülatif haberler yapılmışsa da , bu görüşme jandarma komutanının bilgisi ve bizzat talimatı dahilinde gerçekleşmiştir.

4-Bir istihbaratçının Nevzat bahtiyar'ın dayısının oğlu olan çoban Ahmet Akgün'ün çelişkili beyanlarından ve hareketlerinden şüphelenmesi üzerine. Jandarma, Güran ailesini bu şahısla konuşmalarını istemiş. Zaten ayrıca söz konusu şahsın jandarmada ifadesi alınmıştır.

5-Görüntüdeki konuşma 7 Eylül'de, Narin kızımızın bulunduğu günün gecesi gerçekleşiyor.

6- Nevzat'ın öz dayısının oğlu telaşlı ve şüpheli hareketler sergileyince aile bu şahısla olay günü çocuğu görüp görmediği, görmüşse saat kaçta gördüğü hususunda konuşma gereği duymuştur.

7- Görüntüler üzerine medyada ailenin söz konusu şahsın konuşmamasına yönelik toplantı yaptığı yönündeki iddialar tamamen asılsız olup, birçoğu gibi yalan haber mahiyetindedir.”

Avukat Akdağ, yaptığı ikinci paylaşımda ise 'Salim Güran'ın içinde olduğu belirtilen aracın bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüye' ilişkin açıklama yaptı.

Akdağ, "Müvekkilim Salim GÜRAN' ın 21 Ağustos tarihinde gece vakti Eğertutmaz deresine #NARIN'in cansız bedenini kontrol etmeye gittiği şeklinde lanse edilen, kesin olarak kanıtlandığı yönünde yorumlar yapılan görüntü üzerine iki gün boyunca ana akım medyadaki dayanıksız haberlere karşı bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 26 Aralık'a ertelenmişti.