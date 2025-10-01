Görüntüleri gümden olan NTV muhabiri Hüseyin Günay'dan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’daki görüşmesi sırasında NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın bir başka basın mensubuyla sohbeti sosyal medyada gündem oldu.

Trump ile AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Beyaz Saray’da yaptığı görüşme hakkında konuşan NTV ABD Temsilcisi Hüseyin Günay’ın sözleri, Amerikan haber ajansı AP’nin kamerasına yansıdı ve tartışma yarattı.

Günay’ın Beyaz Saray bahçesinde Anadolu Ajansı kameramanı Yasin Öztürk ile sohbeti sırasında sarf ettiği “Türkiye bu görüşmeden hiçbir şey kazanmadı” ifadesi ile küfürlü değerlendirmeleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

"ÜÇ EKİBİN KAVGASI"

Trump-Netanyahu görüşmesinin ardından Beyaz Saray bahçesinde Anadolu Ajansı kameramanı Yasin Öztürk'le konuşan Hüseyin Günay, görüntülerde şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir s.kim alamadılar, yani biz bir şey alamadık.”

“Biz aldık ama babayı aldık.”

“Hakan Fidan’ın üstüne oynuyorlar.”

“Bilal, damat, Hakan Fidan kavgası var. Üç ekibin kavgası.”

Bu sözler, AP’nin kaydettiği görüntüler üzerinden sosyal medyaya yansıdı ve büyük tartışma başlattı.

Görüntüler sonrası Hüseyin Günay’dan kısa bir açıklama geldi.

Hüseyin Günay, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün gündemdeki talihsiz yerim başka ama sizinle paylaşmaya can attığım bir haber vardı. Bugüne denk geldi, tamamen tesadüf. Mutluluğumu sizinle paylaşmak ve bu sevincimize ortak olmanızı isterim. Baba oldum, artık hüso baba diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.