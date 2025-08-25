Görüntülü sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli

Discord, Wattpad ve Roblox’un ardından Türkiye'de çok sayıda kullanıcısı bulunan popüler sohbet uygulamasına da erişim engeli getirildi.

Canlı görüntülü sohbet uygulaması Azar'a erişim, mahkeme kararıyla engellendi.

T24'ün haberine göre; Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı kararla, azarlive.com alan adına erişim durduruldu.

Kararın gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, uygulamanın kullanıcıları Türkiye genelinde platforma erişim sağlayamıyor.

Genç kullanıcılar arasında görüntülü sohbet imkanı sunan Azar uygulamasının, Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu biliniyor.