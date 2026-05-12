Görünüşe değil eşitliğe dayalı yaklaşım olmalı

Ülkede yaklaşık 800 bin kişinin yüzlerindeki doğumsal ya da sonradan oluşan farklılıklar nedeniyle gündelik yaşamda önyargı, dışlanma ve nefret söylemiyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Yüzümle Mutluyum Derneği "Yüz eşitliği” vurgusuyla, görünüş ne olursa olsun her bireyin eşit ve onurlu bir yaşam hakkı olduğunu vurguluyor. Eğitimden işe alıma, sağlıktan medyaya kadar tüm alanlarda “ideal güzellik” dayatmasının terk edilmesi çağrısını yapan dernek, ayrımcılığa karşı daha güçlü yasal ve toplumsal adımlar atılmasını istiyor.

Görünümü farklı olan bireyler, günlük hayatta ve iş hayatında insanların tuhaf bakışlarına, sözlerine maruz kaldıklarını söylüyor. Doğumsal sendromlar, yara, yanık, tümör ve benzeri nedenlerle yüz bölgesinde “görünür farklılıkları” olan bireylerin maruz kaldığı ayrımcılığa dikkat çekmek amacıyla faaliyet yürüten Yüzümle Mutluyum Derneği, 9-15 Mayıs tarihleri arasında “Yüzümle Mutluyum Haftası” kapsamında bir dizi farkındalık etkinlik gerçekleştiriyor.

Dernek, okul, iş ve sosyal yaşamda görünür farklılığı olan bireylerin dış görünüşleri nedeniyle bakışlara, dışlanmaya, akran zorbalığına ve nefret söylemlerine maruz kaldığını, bu durumun kaygı, özgüven kaybı, sosyal izolasyon ve depresyon riskini artırdığına dikkat çekerek "Yüz eşitliği kavramıyla; yüz görünümü ne olursa olsun her birey eşit ve adil yaklaşımı hak ediyor" açıklamasını yaptı. Açıklamada, özetle şu çağrılar yapıldı: "Herkese, görünür farklılığı olan bireylere karşı eşit hak ve saygı temelinde yaklaşılmalı ve empati kurulmalı. Medya, reklam ve yapım sektörlerine 'ideal güzellik' dayatmalarından uzak, farklılıkları görünür kılan içerikler üretmeli. Sağlık çalışanları hizmet kalitesini artırırken ayrımcı olmayan ve özenli bir yaklaşım benimsemeli. Eğitimciler akran zorbalığını önlemeye yönelik farkındalık çalışmaları yürütmeli, işveren işe alım süreçlerinde dış görünüş yerine yetenek ve nitelik odaklı değerlendirme yapmalı, fotoğrafsız CV uygulamalarını değerlendirmeli. Siyaset kurumları ise ayrımcılık ve nefret suçlarına karşı daha etkin yasal düzenlemeler yapmalı."