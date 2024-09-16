Görür'den Pülümür depremiyle ilgili açıklama: Bu yörede deprem bekliyoruz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), merkezi Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmasının ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

"BU YÖREDE DEPREM BEKLİYORUZ"

Görür X hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli, Pülümür/Boğazakaraderbent yöresinde sığ ve 4,0 deprem oldu. Deprem muhtemelen 7 Su Fay zonuna paralel bir fay üzerinde oldu. Küçük de olsa 7 su fayı üzerindeki stres alanını az çok etkilemiş olabilir. Bu yörede deprem bekliyoruz, onun için endişelendik. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Tunceli, Pülümür/Boğazakaraderbent yöresinde sığ ve 4,0 deprem oldu. Deprem muhtemelen 7 Su Fay zonuna paralel bir fay üzerinde oldu. Küçük de olsa 7 su fayı üzerindeki stres alanını az çok etkilemiş olabilir. Bu yörede deprem belliyoruz, onun için endişelendik. Sevgiyle pic.twitter.com/Yt1ZPixNrb — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 16, 2024

Görür, daha önce "Şu anda Tunceli’de deprem olmasını bekliyorum. Erzincan’ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucudur. Biz oraya Yedisu fayı diyoruz. Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretimi olacak. Çok uzak zamanda değil" demişti.