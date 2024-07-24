‘Görüşme’ haberine Şam’dan yalanlama

Haber Merkezi

Suriyeli kaynaklar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşeceği yönündeki haberi yalanladı. Daily Sabah gazetesi, Erdoğan ve Esad'ın gelecek ay Moskova'da görüşebileceğini yazmıştı. Dışişleri Bakanlığı bu haberin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansına konuşan Suriyeli kaynaklar da haberin doğru olmadığını bildirdi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise Erdoğan ile Esad'ın Moskova'da görüşeceği haberiyle ilgili soru üzerine, Rusya'nın iki ülkenin ilişkileri iyileştirmesini görmek istediklerini kaydetti.

Öte yandan Irak hükümeti, devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı verdi. Yerel medyada çıkan haberlere göre, Irak Meclisi'ne ulaşan resmi yazıda, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin PKK ile ilgili yeni talimatı yer aldı. Buna göre, Başbakan Sudani, resmi kurumlardaki yazışmalarda PKK için "yasaklı örgüt" ifadesinin kullanılmasını istedi. Irak hükümeti, daha önce PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etmişti.