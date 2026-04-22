Görüşme sona erdi: Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş ziyaretinin ardından açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim talebiyle gerçekleştirdiği siyasi parti ziyaretlerinin ardından bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Özgür Özel ile Numan Kurtulmuş arasındaki görüşme Meclis'te gerçekleşti.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Sayın Meclis Başkanımızı daha önce de bahsettiğim gibi siyasi parti liderlerini özel bir gündem ile ziyaret etmiştim. 12 genel başkanımızla hemfikir olduğumuz hususlar vardı" dedi.

"Ayrıca TBMM Başkanımız ile görüşmemiz gereken özel gündemler vardı" diyen Özel, "Hepsini ele aldığımız, benim genel olarak Türkiye'deki siyasi atmosferi, partimizin kurumsal kimliğine yapılan saldırılardan tutun da bir bütün olarak Meclis'teki bütün milletvekillerine karşı özellikle Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaları, emrindeki personelin tutumları noktasını da ele alan bir genel değerlendirmede bulunduk" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Bunun yanı sıra terörsüz ve demokratik Türkiye sürecine ilişkin malum sayın Başkanın başkanlık ettiği, sayın Murat Emir'in de heyetimize başkanlık ettiği bir komisyon çalışması tamamlanmıştı. Bu komisyon çalışmasının 6. ve 7. kısımlarıyla ilişkili olarak ki, Meclis Başkanımız oy birliğiyle tamamlanmış olmasını her vesileyle vurguluyor."