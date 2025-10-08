Görüşme sonrası ateşkes sağlandı

Haber Merkezi

Suriye’nin kuzeyindeki Halep kentinde, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile HTŞ arasında yaşanan çatışmalarda ateşkes sağlandı.

Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanı Mührehef Ebu Kasra, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Komutanı Mazlum Abdi ile derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

“DERHAL BAŞLAYACAK”

Bakan Ebu Kasra, X hesabı üzerinden yaptığı ve bakanlık tarafından da paylaşılan açıklamada, “Biraz önce başkent Şam’da Sayın Mazlum Abdi ile görüştüm. Suriye’nin kuzeyi ve kuzeydoğusundaki tüm cephelerde ve askeri konuşlanma noktalarında kapsamlı bir ateşkes üzerinde mutabakata vardık. Bu anlaşmanın uygulanması derhal başlayacak” ifadelerini kullandı.

ABDİ ŞAM’A GİTMİŞTİ

Çatışmalar nedeniyle SDG lideri Mazlum Abdi ve beraberindeki bir heyet, Şam’da HTŞ lideri ve geçici hükümetin atanmış cumhurbaşkanı Colani ile görüşmeye gitti. Görüşmede, ABD’nin Suriye Temilcisi Tom Barrack’ın yer aldığı da belirtildi.

SDG ile HTŞ arasında Halep’te çatışma çıkmıştı. Halep’in kuzeyinin yanı sıra Deyr Hafir bölgesinde de taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Bölgede yaşanan çatışmaları ve görüşmeleri değerlendiren gazeteci Doğan Cihan, “Görüşme, 10 Mart Anlaşması çerçevesinde yürütülüyor ve gündemdeki temel konular arasında siyasi ve güvenlik dosyaları yer alıyor. ABD Suriye Elçisi Tom Barrack arabuluculuğunda yapılıyor görüşmeler. İki saatlik bir çatışma yaşandı kısa süre sonra HTŞ birlikleri ‘asayiş güçleri’ tarafından püskürtüldü. Şam yönetimi ile Kürt yönetimi arasında Nisan’da yapılan anlaşma neticesinde Halep’teki Kürt mahallelerinin kontrolü asayiş güçlerine bırakılmıştı” dedi.

KUŞATMA SÜRÜYOR

Giriş çıkışların büyük oranda engellendiği Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de temel ihtiyaçlara erişimin zorlaştığını ve insanı krizin derinleştiğini belirten Cihan, “İç Güvenlik Güçleri, iki saat süren şiddetli mücadelelerin ardından Süryani mahallesinde konuşlanmış HTŞ ve SMO unsurlarını bölgeden uzaklaştırdı. Operasyon kapsamında stratejik öneme sahip Himayat Hastanesi de geri alındı.Her ne kadar mahallelerde geçici bir sükunet sağlanmış olsa da, HTŞ güçlerinin dört koldan kuşatma girişimlerini sürdürdüğü bildiriliyor. Bu durum, bölgede insani krizin derinleşmesine yol açıyor; temel ihtiyaçlara erişim zorlaşırken, sivillerin güvenliği konusunda ciddi endişeler artıyor” ifadelerini kullandı.

TELKİNLER ANKARA’DAN

Cihan, şöyle konuştu: Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde şu anda Demokratik Suriye Güçleri (DSG) bulunmamaktadır. DSG, nisan ayında yapılan anlaşma doğrultusunda bu iki bölgeden çekilmiştir. Mevcut durumda mahallelerin güvenliğini sağlayan güç, iç güvenlik görevlerini yürüten Asayiş birimleridir. Orda SDG-YPG güçleri de olsa da, özerk Kürt yönetimine bağlı asayiş güçleri iç güvenlikten sorumlu. Geçici Suriye yönetimine bağlı güçler mahallelere girişleri kısıtlayınca dün akşam halk protesto etti. Gerilim tırmandı. Şam güçleri mahalleleri ele geçirmek istiyor. Şam yönetimi Ankara’nın telkinleri altında görüşmeleri sürdürüyor. Şam, SDG’nin silah bırakıp kendi ordusuna bireysel olarak katılmasını istiyor. Bu da Türkiye’nin Şam’a dayatması. Bu nedenle 10 Mart anlaşması uzun süredir tıkanmıştı, hayata geçirilemiyordu. Colani yönetimi Ankara’sız bir şey yapmıyor, bu konuda Suriye içinde de ciddi eleştiriler var Şam yönetimine.”