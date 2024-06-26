Görüşmede aynı dil konuşulmadı

CHP Lideri Özgür Özel, Yalçın Karatepe ile Bakan Şimşek’in görüşmesini değerlendirdi. Özel, “Aynı dilin konuşulmadığı bir görüşme” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, CHP'li Yalçın Karatepe ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görüşmesine ilişkin konuştu. Özel, “Görüşme uzun sürdü, fevkalade karşılık nezaket içinde geçen doğru bir dilin kullanıldığı ama maalesef aynı dilin konuşulmadığı bir görüşmedir" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada da, konuşmasından MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili kısmı hastalığı gerekçesiyle çıkardığını açıkladı. Özel, grup toplantısında eski HDP milletvekili ve eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın da CHP'ye katıldığını duyurarak, rozet taktı.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle: “Biz görüşmede şunu söyledik. Bu krizin sebebi toplumun kırılgan kesimleri değil. Bu krizi emekliler emekçiler, çiftçiler, esnaf, işsizler yaratmadı. Bu krizi bütün dünya yönetebilirken yönetmeyen anlayış yarattı. Bu krizi yüksek enflasyon aldım deyip Ecevit’ten yüzde 29’la alıp enflasyonu yüzde 179’lara çıkaranlar yarattı. Kemer sıkalım diyorsun esnaf kemer sıkacak senin yandaşlar bir düğme daha bollaştıracak. Öyle yağma yok dedik.

Emekliler 10 lirayla geçinemez dedik. Önce bir asgari ücret yapın biz gelince iki yıl sonra bir buçuk asgari ücret yapacağız dedik. Çünkü AKP geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti.

Geldiklerinde emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu şimdi 2.5 çeyrek altın alıyor. Her ay 5 çeyrek altın emeklinin cebine girmiyor. Asgari ücret 17 bin lira ve verdikleri günden bu yana yüzde 25 erimiş durumda. Bakır borudan enflasyon hesaplıyor, gıda ürünlerinden hesaplamıyorlar. Seçimden önce asgari ücrete 4 kez zam düşünebiliriz derken bugün zam olmayabilir diyorlar.

Sorduk bu konuda bir netlik yok. Emekli maaşını asgari ücret seviyesine çekmeden, asgari ücrete enflasyon oranında iyileştirme yapmadan olmaz. Kuru üzüme de fındığa da maliyetinin altında taban fiyatı verecekler. Bu rakamlar da güncellenmelidir. Esnaf borcunu kapatmak için kredi kartından çekiyor. Faizden alınan vergi düşürülmeli. Esnaf ve çiftçi kredi kartını işi için kullanmışsa faiz ödemesi bir kere olsun sıfırlanmalıdır.”