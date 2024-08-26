Görüşmede ilerleme kaydedilmedi

Haber Merkezi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile yakınlaşma konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Erdoğan'ın çağrısı üzerine Suriye ile Türkiye arasında yeniden başlayan diyalog görüşmelerinin ne aşamada olduğuna ilişkin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan açıklama geldi.

Sputnik Türkçe'nin haberine göre Suriye Halk Meclisi’nin yeni dönem oturumu öncesinde konuşan Esad, Rusya, İran ve Irak’ın çabalarına rağmen Suriye ile Türkiye arasında yakınlaşma konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Esad, "Rusya, İran ve Irak, Türkiye ile uzlaşı yönünde girişimlerde bulundu ve biz onlara olumlu yanıt verdik, ancak arabulucuların samimiyetine rağmen herhangi bir ilerleme sağlanamadı" dedi.