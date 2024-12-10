Görüşmeler bugün başlıyor

Emek Servisi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını saat 16.00'da yapacak. Asgari ücret doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığındaki işçi heyetinde bu yıl aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer alacak. TÜRK-İŞ, yeni asgari ücrete dair talebini henüz paylaşmadı. Ancak Genel Başkan Ergün Atalay, açıklanan enflasyonunun da kabul edilebilir olmadığını söylemişti. Kamuoyunda zam oranı için yüzde 20 ila yüzde 41 arasında farklı senaryolar konuşuluyor. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.