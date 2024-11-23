Görüşmelerimiz sürecek

Haber Merkezi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde gündemi değerlendirdi.

Siyasi partiler arasında diyaloğu önemsediklerini ve bu nedenle temaslarını sürdüreceklerini ifade eden Doğan, “Şu ana kadar DEM Parti Eş Genel Başkanları ve beraberindeki heyetler Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Barolar Birliği ve Yeniden Refah Partisini ziyaret etti. Ayrıca başka siyasi partilerle de buluşuldu. Mecliste temsiliyeti bulunmayan siyasi partilerle de görüşmeler oluyor. Bundan sonra da bu görüşmelerimiz sürecek.

Meslek odaları, emek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve barolarla bu görüşmeler devam edecek. Bu ziyaretlerden edinilen izlenimler zaten basına açıklanıyor ama tekrar özetlemek gerekirse, toplumun geniş kesimlerinde kayyumlara karşı bir duruş olduğu ve halkların iradesine darbe vurulmasına toplumun onay vermediği bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Nitekim görüşülen partilerle yapılan ortak açıklamalarda başkanlar da bu konuya değindiler” ifadelerini kullandı.