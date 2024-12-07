Görüşülen gündem maddeleri oy birliğiyle karara bağlandı

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Başkan Eyüp Kahveci, gelir tarifesi düzenlemelerinde vatandaşların mağdur edilmemesi için titiz bir maliyet analizi yapıldığını ifade etti. Kahveci ayrıca, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve Halk Kart yardımı alan vatandaşlara üç tona kadar ücretsiz su desteği sağlanacağını duyurdu.