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Görüşülen gündem maddeleri oy birliğiyle karara bağlandı

Kütahya Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantılarının ikinci birleşimini Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, 2025 yılına ait gelir ve vergi-harç tarifesi, evsel katı atık tarife raporu ve çeşitli imar düzenlemeleri ele alındı. Görüşülen gündem maddeleri oy birliğiyle karara bağlandı.

Ajans Haberleri
  • 07.12.2024 23:50
  • Giriş: 07.12.2024 23:50
  • Güncelleme: 07.12.2024 23:50
Kaynak: İHA
Görüşülen gündem maddeleri oy birliğiyle karara bağlandı


Başkan Eyüp Kahveci, gelir tarifesi düzenlemelerinde vatandaşların mağdur edilmemesi için titiz bir maliyet analizi yapıldığını ifade etti. Kahveci ayrıca, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve Halk Kart yardımı alan vatandaşlara üç tona kadar ücretsiz su desteği sağlanacağını duyurdu.

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