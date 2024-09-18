Göstergeler Fed’in faiz kararını belirginleştirdi

Ekonomi Servisi

ABD'de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,9 azalmıştı. İmalat sanayisi üretimi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,9'luk artış kaydetti. İmalat sanayisi üretimi, temmuzda yüzde 0,7 azalmıştı. Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,6 puan artışla yüzde 78'e yükseldi. Bu dönemde kapasite kullanım oranının yüzde 77,9 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, temmuzda yüzde 77,4 olarak kaydedilmişti. Bu veri ile Fed'in faiz indiriminde beklentiler güçlendi.

Fed'in bugün yapacağı faiz toplantısında, 4 yıl sonra ilk kez indirime gidilmesi bekleniyor. Masada 25 ve 50 baz puanlık indirim olasılıkları yer alıyor. Fed Başkanı Jerome Powell da temmuz ayı toplantısında enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etmişti.