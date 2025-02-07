Göstergelerin her biri tepetaklak

AKP’nin ekonomi politikası enflasyondan borç stokuna, istihdamdan Türk Lirası’nın değerine kadar hemen her ekonomik göstergede yokuş aşağıya gidişi hızlandırdı. Nurettin Nebati’nin ardından, “Ekonomiyi düzeltecek” iddiasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilen Mehmet Şimşek dönemi de ekonomik tahribatı daha da derinleştirdi. CHP Milletvekili Bekir Başevirgen’in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik hazırladığı ekonomi karnesi de Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu çıkmazı bir kez daha gözler önüne serdi. Başevirgen, Şimşek’in kötü ekonomi politikalarının faturasının ise her fırsatta yurttaşa çıkarıldığını belirtti.

EKONOMİDE FREN TUTMUYOR

Bakan Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine başladığı Haziran 2023’te Haziran 2023’te yüzde 39,59 olan TÜİK enflasyonu, Ocak 2025 itibarıyla yüzde 42,12 olarak gerçekleşti. Benzer bir tablo istihdam ve açlık sınırı göstergelerinde de yaşandı. Türkiye’de Haziran 2023'te 8 milyon 666 olan geniş tanımlı işsiz sayısı, 2025’te 11 milyon 436 bin kişiye ulaştı. Şimşek göreve başladığında 10 bin 373 olan açlık sınırı da 22 bin 131 olarak yeniden hesaplandı.

Şimşek’in göreve başladığı Haziran 2023’te 20 TL olan dolar, Şubat 2024 itibarıyla 35 TL’ye, avro ise 22 TL’den 37 TL’ye tırmandı. Haziran 2023’te bin 313 TL’den satılan gram altın ise Şubat 2025’te 3 bin 298 TL’den satılmaya başlandı.

KAŞIKLA VERDİĞİNİ KEPÇEYLE ALIYOR

Şimşek’in ekonomi politikalarıyla yurttaşın açlık ve yoksulluk altında ezildiğine dikkati çeken Başevirgen, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şimşek’in ekonomi politikaları vatandaşa kaşıkla verdiği zammı, kepçeyle almaya yönelik devam ediyor. Gençlerin umudunu kaybettiği, hayallerini yurt dışında aradığı ülkemizde işsizlik de çığ gibi büyüyor. Geçinemeyen vatandaşlar, son çare olarak kredi ve kredi kartlarına sarılıyor. Şimşek’in ekonominin düzelmeye başladığı iddiasını veriler yalanlıyor.”

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315 MİLYAR LİRALIK BORÇ TAKİPTE

Yurttaşların bankalara olan borçları artmaya devam ediyor. Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine başladığı Haziran 2023’te 2 trilyon 200 milyar TL olan yurttaşların bankalara olan borcu, iki kat arttı. Takipteki alacaklar bir haftada 304,9 milyar TL’den 314,7 milyar TL’ye yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 31 Ocak ile biten haftada tüketici kredileri, 1 trilyon 970 milyar 88 milyon 662 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler 2 trilyon 123 milyar 221 milyon 720 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,22 artış kaydetti.

Öte yandan kur korumalı mevduat (KKM) ve katılma hesapları, 17 Haziran 2022 tarihinden bu yana ilk kez 1 trilyon TL’nin altına inerek 996,2 milyar TL oldu.