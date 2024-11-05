Göstermelik afet fonu kurmuşlar

Ülkeyi sarsan Maraş merkezli 11 ile etkileyen depremlerin ardından 15 Mart 2023'te Afet Yeniden İmar Fonu’nun Kurulması Hakkında Kanun TBMM’den geçirildi. Kanunun uygulama yönetmeliği ise on ay sonra 2 Şubat 2024'te Resmi Gazete’de yayımlandı. Uygulama yönetmeliğinin gecikmeli olarak yayımlanması eleştirilen fona bugüne kadar kaynak da aktarılmadı.

Böylece iktidarın 14/28 Mayıs 2023 seçimlerinden önce deprem yaralarını sarma bahanesiyle kurduğu Afet Yeniden İmar Fonu'nun yalnızca propaganda amaçlı olduğu yorumları haklılık kazandı.

Fon ile afet bölgelerinde, özellikle Maraş depremlerinin etkili olduğu alanlardaki yeniden imar ve inşa projelerinin, planlı bir şekilde ve kurumların eş güdümü içinde finanse edilmesi planlanıyordu. Yasaya göre Fon’un kaynakları ise yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdî bağış, yardım, hibe ve kredilerden, bütçeye bu amaçla konulacak ödenekten, sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşuyor.

KAYNAK TEMİNİ YOK

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, 31 Ekim itibarıyla Afet Yeniden İmar Fonu’na herhangi bir şekilde kaynak temini olmadığı ve fondan da herhangi bir aktarım gerçekleştirilmediği belirtildi.

Öte yandan 7441 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi doğrultusunda Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali verilerin üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Fonun denetiminin Sayıştay tarafından yapılması gerekiyor. Fon, Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu ya da bağımsız denetim kuruluşları tarafından da denetlenebiliyor.

Bu kapsamda da 31 Ekim tarihi itibarıyla Fon’un bağımsız denetimi için herhangi bir bağımsız denetim kuruluşuyla anlaşma yapılmadığı belirtildi.