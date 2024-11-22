Göttingen Üniversitesi Rektörü Metin Tolan görevden alındı

Almanya'da Göttingen Üniversitesi'nin senatosu, fizikçi Prof. Metin Tolan'ı üniversite rektörülüğü görevinden aldı.

Gazete Duvar'dan Yunus Ülger'in haberine göre, Senato, Metin Tolan'ın rektörlükte 'yetersiz' olduğu ve senatonun kararlarına uymadığı için görevinden alındığını bildirdi.

Senato, ayrıca Tolan'ın Göttingen Üniversitesi'nin ülkenin seçkin üniversiteleri arasına alınmamasından da sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Üniversite yönetiminde söz sahibi olan vakıf kurulu ile çoğu öğretim üyesi, Tolan'ın görevden alınmasını tepkiyle karşıladı.

1 Nisan 2021'de oybirliği ile başkanlığa seçilmiş olan Tolan'ın görevden alınması Alman medyasında da geniş yer buldu. Yaklaşık 26 bin öğrencisiyle Göttingen Üniversitesi, Aşağı Saksonya Eyaleti'nin en büyük üniversitesi.

"TOLAN'I KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, Vakıf Kurulu Başkanı Prof. Peter Strohschneider ile Tolan'ın tepkilerine de yer verildi. Prof. Strohschneider, Tolan'ın görevden alınmasıyla iki yıldır süren çekişmenin son bulduğunu söyledi. Bu karar için elde somut sebepler bulunmadığını ifade eden Strohschneider, “Senatonun kararını sorumsuzluk olarak görüyorum. Bu karar üniversitenin imajına çok zarar verdi, yapısal sorunları göz ardı etti. Ayrıca Tolan'ı kamuoyu önünde küçük düşürdüğü için de kabul edilemez bir karar” dedi.

"BAŞINDAN BERİ BANA KARŞI ÖNYARGILAR VARDI"

Tolan da senatonun elde somut sebepler olmadan, sadece söylentilere ve yanlış verilere dayanarak karar aldığını söyledi. Tolan, senatonun, ne üniversitenin ne de başkanlığın denetleme kurulu olduğunu ifade etti.

Tolan, Hessischen – Niedersächsischen Allgemeine gazetesindeki söyleşide ise daha görevinin başlarında kendisine karşı önyargılar olduğunu ve bazı kişilerin kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştığını söyledi. Tolan, “Yeni yönetimde eskisi gibi hareket edemeyenler ve gerekçeleri yetersiz kalanlar insanı bitirmeye uğraşıyorlar. Daha önce de görevden alma tehditleri gelmişti” dedi. Tolan, kendisine yönelik suçlamalar konusunda karşı yargı yoluna başvurabileceğini de bildirdi.