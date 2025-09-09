Göyne Barajı alarm veriyor: 17 köye dönüşümlü şekilde su veriliyor

Erzincan'da 17 köyün tarımsal ihtiyacını karşılayan Göyne Barajı'nın doluluk oranı, kuraklık ve bilinçsiz sulamanın etkisiyle yüzde 10'un altına geriledi.

Tarımsal üretim yapılan baraj çevresindeki 17 köye, dönüşümlü şekilde su veriliyor.

Ayrıca, bölgeden geçen ve pompalarla çekilerek tarımsal sulamada kullanılan Karasu Nehri'nin de debisinde düşüş yaşandığı gözlendi.

"KURAKLIK, DOLULUK ORANLARINI CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEDİ"

Doç. Dr. Hüseyin Yıldırım Dalkılıç, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2024 Ağustos-2025 Temmuz dönemini kapsayan kuraklık raporuna göre, Türkiye'nin yüzde 70'lik bir kesiminin olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşadığını söyledi. Doğu Anadolu'da yağışlarda yüzde 55 azalma yaşandığını ifade eden Dalkılıç, şöyle konuştu:

"Bu, barajlardaki doluluk oranlarını ciddi şekilde etkiledi. Birçok barajımızda mevsim normallerinin çok altında bir su hacmi var.

Baktığımız zaman tabii birçok barajımızın kritik seviyeye yaklaştığını ve mevsim normallerinin çok altında bir depolama hacmine sahip olduğumuzu görüyoruz. Gerekli önlemler alınmazsa çok daha kritik noktalara varacağı korkusuyla karşı karşıyayız."

Öte yandan Dalkılıç, kontrolsüz tarımsal sulamadan vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayarak ''Vahşi sulamadan vazgeçeceğiz. Yeni teknikleri tarımsal sulama politikamıza entegre edeceğiz. Bu da yetmiyor, başta çiftçilerimiz olmak üzere 7'den 77'ye herkesi bu konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"17 KÖYE DÖNÜŞÜMLÜ SU VERİLİYOR"

İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nde görevli mühendis Abdurrahim Duman da Göyne Barajı'nın yaklaşık 50 bin dekar tarımsal arazinin su ihtiyacını karşıladığını anlattı.

Barajın 14 milyon metreküp su kapasitesine sahip olduğuna işaret eden Duman, şunları kaydetti:

"Barajda 17 köyün sulamasını yapmaktayız. Yaklaşık 50 bin dekar alanın sulaması yapılmakta. Küresel ısınmanın da etkisiyle köyler arasında dönüşüm yaparak bugüne kadar suyun gelmesini sağladık. (Tam kapasite kullanıldığında) 5 gün dayanacak seviyede bir suyumuz var.

Özellikle su tüketiminde bulunan çiftçilerimizin sulama sistemlerine önem vererek suyu daha iktisatlı kullanmaları gerekmekte. Şu an barajdaki su seviyemiz yaklaşık yüzde 9 ve 10 oranında."