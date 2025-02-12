Göz ardı edildi, onlarcası öldü

Balıkesir’in Karesi ilçesindeki ZSR Patlayıcı A.Ş. fabrikasında 24 Aralık 2024’te meydana gelen patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sunulan iddianamede, yönetim zafiyetleri ve güvenlik önlemlerinin eksikliğinin patlamanın temel nedenleri olduğu vurgulandı. Bilirkişi raporları ve tanık beyanları, facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu.

İddianamede, şirket yöneticileri C.Y., S.B. ve M.B.’nin “asli kusurlu”, iş güvenliği müdürü H.Y.A.’nın ise “tali kusurlu” bulunduğu ifade edilirken sanıklar hakkında “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçundan dava açılmasını talep edildi.

KAMERA KAYITLARI EKSİK

Patlamada hayatını kaybeden Kimya Mühendisi Özlem Özçakır’ın, patlayıcıların güvenli bir depoya taşınmasını defalarca üst yönetime defalarca talep ettiği ancak patlayıcıların güvenli olmayan bir şekilde istiflendiği iddianamede yer aldı. Tanık beyanlarına göre, Özçakır üretim sahasındaki tehlikelere dikkat çekerken yönetim herhangi bir önlem almadı. Bilirkişi raporlarında, İş Güvenliği Müdürü H.Y.A.’nın riskleri tespit etmek ve işvereni uyarmakta yetersiz kaldığı, Operasyon Direktörü C.Y.’nin ise bu tehlikeye rağmen üretimi durdurmadığı belirtildi.

Güvenlik kameralarının, patlamadan saniyeler önce kaydı durdurduğu öğrenildi. Ankara Kriminal Laboratuvarı’nın raporuna göre, üretim biriminde patlayıcıların güvenli şekilde saklanmadığı, fazla miktarda ürünün kontrolsüz biçimde istiflendiği tespit edildi. Tanık ifadelerinde, patlamadan birkaç gün önce bazı makinelerde arızalar meydana geldiği ve arızaların geçici çözümlerle giderildiği aktarılırken ebat kontrol makinesindeki teknik aksaklıkların yönetim tarafından ciddiye alınmadığı söylendi. Bilirkişi raporunda, “küçük görünen” teknik sorunların büyük felaketlere yol açabileceği vurgulandı.

ÜSTÜ KAPATILAMAZ

Patlamada hayatını kaybeden Çetin Karamüftüoğlu’nun annesi Fidan Yılmaz ise şunları söyledi: “16 saat çalıştırıyorlardı fakat bunlar iddianamede yok. 16 saat çalıştırmak kanuna aykırı. Tehlikeli iş yapıyorlar ama yönetim bunu göz ardı ediyor. Dört saat uyku ile işe gidiyorlardı. Patlayıcıların fazla istiflendiğini herkes biliyor. O kadar çok tinel olmasaydı, patlamanın etkisi bu kadar büyük olmayabilirdi. Adil bir yargılama istiyoruz. Üstünün kapanmasına izin vermeyeceğiz.”

Balıkesir Baro Başkanı Hakan Topaloğlu, yaşanan facialara “kaza” denilmesinin sorunun temel kaynağı olduğunu söyledi. Topaloğlu şöyle konuştu: “İddianameyle patlamanın gerçek nedeni ve sorumluları ortaya konulmuştur. İhmaller zinciri ve çalışanların uyarılarının kulak ardı edilmesi, ölüme yol açmıştır. Sadece İş kazalarının temel nedeni, bilimsel akıldan yoksunluk ve insana değer vermeyen bir zihniyettir.”