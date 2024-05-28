Göz göre göre delilleri yok ettiler: Belediye binası değil adalet yıkıldı

Fatma Şahin’in binaların yüzde 80’inin yıkıldığını söylediği Nurdağı’ndaki deprem davalarında skandal yaşanıyor. Depremden sonra alelacele yıkılan Nurdağı Belediyesi mahkemelere, “Binamız yıkıldı, evrak yok” yanıtını veriyor.

İsmail ARI

Deprem felaketi 11 kentin yıkımına neden oldu, binlerce binada 50 binden fazla yurttaş yaşamını yitirdi. Ancak deprem davalarında her geçen gün yeni bir skandala imza atılıyor. Yakınlarını kaybedenler, depremzedeler adaletsizliğe isyan ediyor.

Deprem felaketinde en fazla yıkımın yaşandığı yerlerin başında gelen Antep’in Nurdağı ilçesinde yaşananlar da skandallar zincirinin çarpıcı bir örneği… Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Fatma Şahin, deprem felaketinin ardından “Nurdağı’na gittik, bütün dağ parçalanmıştı. Yapı stokunun yüzde 80’i aşağı gitmişti” sözleriyle yıkımın büyüklüğünü anlattığı Nurdağı’ndaki deprem davaları tıkandı.

BİNAYI ALELACELE YIKTILAR

Mahkemeler AKP’li Nurdağı Belediyesi’nden yıkılan binaların “yapı ruhsatlarını, yapıl kullanma izinlerini ve onaylı mimari projelerini” talep ediyor. Nurdağı Belediyesi ise mahkemelere gönderdiği resmi yanıtlarda “6 Şubat 2023’te depremde belediye binasının da yıkıldığı ve bu nedenle davaların seyrini etkileyecek evraklara ulaşılamadığı” ifade ediliyor.

Nurdağı’nda birçok deprem davasını takip eden ve depremzedelerin avukatlığını üstelenen Aykut Başderici ise BirGün’e yaptığı açıklamada ağır hasar alan belediye binasının alelacele yıkıldığını ve delil karartıldığını vurgulayarak şunları anlattı:

Avukat

Aykut Başderici

“6 Şubat depreminden sonra birçok bölgede büyükşehir belediyelerine, ilçe belediyelerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve AFAD’a tam yargı davaları açtık. Bu davaların sebebi depremde meydana gelen zararlardan sadece vatandaşın değil idarenin de sorumlu tutulmasıdır. Nitekim bu davaları Van, Elazığ ve İzmir depremlerinde verilen kararlar neticesinde açmaktayız. Ancak bu davalarda taraflarca getirilme ilkesinin aksine idare mahkemeleri bilgi ve belgeleri re’sen kendileri toparlamaktadır.

Nurdağı ilçesinde meydana gelen bir yıkımla ilgili açmış olduğumuz birtakım seri davalarda ise Nurdağı Belediyesi tarafından şöyle bir cevap gelmektedir: ‘6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde belediye binamız yıkılmış olduğundan taşınmaza ait mimari projeye ulaşılamamıştır.’

Hatırlarsınız; depremden hemen sonra Nurdağı Belediye binası iş makineleri ile alelacele yıktırılmıştı. Davanın ispatı açısından belediyeden istenen evraklar çok elzemdir. Belediyenin kusuruna dayanabilmemiz için evrakların tam ve eksiksiz bir şekilde mahkemeye teslim edilmesi gerekmektedir. Bu binanın alelacele neden yıkıldığı konusundaki merakımızı da anlamış olduk.”

Öte yandan dönemin AKP’li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, müteahhitliğini yaptığı iki bina depremde yıkıldığı için tutuklanmıştı.