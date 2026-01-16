Göz göre göre zulmediliyor

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB Operasyonları kapsamında 23 Mart 2025 tarihinde tutuklandı. Çalık’ın sağlık sorunları, cezaevinde daha da derinleşti. Çalık için yapılan, “Acil tahliye” başvuruları reddedildi.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Çalık’ın tutukluluğu ve güncel siyasi gelişmelerle ilgili bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu. Gökçen, Çalık’a yönelik yargı süreçleri için, “Bir aileye zulmediliyor” dedi.

ÇELİŞKİLİ KARARLAR

CHP’li Gökçen, Çalık ile ilgili AYM kararında Adli Tıp Raporu’nun dikkate alındığının altını çizdi. Yüksek mahkemenin Çalık ile ilgili, “Cezaevinde kalmasında bir sakınca yok” ve “Sağlık sorunları nedeniyle düzenli takip ve tedavi imkânı sağlanmalı” kararlarındaki çelişkiye dikkati çeken Gökçen, “Bu ikisi bir arada gerçekleştirilemez. Murat Çalık bir hükümlü değil, tutuklu. Dolayısıyla Adli Tıp Raporu diye bir koşul olmamalı” diye konuştu.

ADLİ TIP RAPORU

Çalık ile ilgili Adli Tıp Raporu’nun üç kan ölçüm sonucu dikkate alınarak yazıldığını vurgulayan Gökçen, Çalık’a 16 kan ölçümü yapıldığı 13 ölçümün normal değerlerin dışında sonuç verdiğini belirtti.

Çalık ile ilgili iddianamenin, “Operasyonun siyasi olduğunun kanıtı” olduğunu kaydeden Gökçen, “Çalık’ın ailesi her gün cezaevi önünde nöbet tutuyor. Sürekli kilo kaybını yakından takip ettiler, ameliyatlarını takip ettiler. Yapılan bir aileye zulmetmek. Çünkü Murat Çalık’ın kanserinin nüksetme ihtimali var” ifadelerini kullandı. Gökçen öte yandan, çok sanıklı davalarda, hakkında ceza istenen sanıklarla ilgili tensip zaptı ile tahliye kararı verilmesinin beklendiğini de kaydederek, “Ancak mahkemenin bu yola başvurmamış olması yargılamanın siyasi olduğunu gösteriyor. Duruşmaya kadar bir tahliye beklentimiz yok” değerlendirmesinde bulundu.