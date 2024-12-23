Göz kliniklerinde randevu çıkmazı

İlayda SORKU

İzmir’deki devlet hastanelerinde göz hastalıkları bölümünde randevu alabilmek büyük bir sorun haline geldi. Haftalar süren bekleyişlere rağmen randevu alamayan hastalar, hem teşhis hem de tedavi süreçlerinde mağduriyet yaşıyor.

Devlet hastanelerinde göz hastalıkları için randevu bulamayan hastalar, çözüm arayışında özel hastanelere yönelmek zorunda kalıyor. Ancak bu durum ciddi bir maddi yükü de beraberinde getiriyor. İzmir’deki özel hastanelerde en düşük göz muayene ücreti 750 TL. Teşhis ve tedavi sürecinde ödenmesi gereken ek ücretlerle bu yük karşılanamaz hale geliyor.

TEKRAR TEKRAR HASTANEYE GİDİLİYOR

Göz hastalıkları alanındaki hasta yoğunluğunun yalnızca İzmir’e özgü olmadığını söyleyen İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, sorunun sebeplerinden birinin sağlık sisteminin genel yapısı olduğuna dikkat çekti.

Yüksel, şunları söyledi: “Gözlük kullanan insan sayısı çok fazla, herkesin gözle ilgili bir problemi var. Bu durum da hasta yoğunluğunun giderek artmasına neden oldu. Fakat bu alandaki sorunların ana sebeplerinden biri basamakların gereksiz kullanımı. Hastalar bir yakın gözlüğü almak için dahi üçüncü basamak hastanelere gidiyor. İkinci basamak hastanelere yapılan başvurularda ise yeterli teknik donanım olmadığı için hastalar tekrar tekrar randevu almaya çalışıyor. Birçok hasta sorununu çözemediği için şehir hastanesine başvurmak durumunda kalıyor.”

Dr. Nuri Seha Yüksel

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri

GEREKSİZ YATIRIMLAR SİSTEMİ TIKIYOR

Türkiye’nin, kişi başına muayene sayısının en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Yüksel, şu noktalara dikkat çekti: “Sağlık sisteminin yeniden masaya yatırılması gerekiyor. Çok ciddi gereksiz harcamalar var ve bu sistemde tıkanmaya yol açıyor. Şehir hastanelerine yapılan büyük yatırımlar, diğer alanlarda kliniklerin ve servislerin geliştirilmesine olanak tanımıyor. Hem maddi yetersizlikler hem de planlama eksiklikleriyle büyük sıkıntılar meydana geliyor. Dolayısıyla yatırımları doğru değerlendirmek, bütçede sağlığa ayrılan payın hak ettiği şekilde arttırılmasını sağlamak ve sağlık hizmetlerinin kullanımında efektif yöntemleri seçmek şart.”