Gözaltı, yasak, engelleme

Haber Merkezi

17 Mayıs ve Kaos GL dernekleri, bu yıl Onur Ayı’nda gerçekleşen etkinlik ve eylemlere yönelik hak ihlallerini izledi. Raporda kampüslerde ve sokaklarda engellerle karşılaşan LGBTİ+’ların, gözaltı, işkence ve kolluk tacizine maruz bırakıldığı belirtildi.

KaosGL.org haber sitesinde yer alan LGBTİ+’ların Onur Ayı boyunca maruz kaldığı bazı hak ihlalleri şöyle sıralandı:

"İstanbul Trans Onur Yürüyüşü ve İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde toplam 99 kişi gözaltına alındı. İzmir Onur Yürüyüşü, İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü, İstanbul Trans Onur Yürüyüşü ve Türk Alman Üniversitesi Onur Yürüyüşü için valilikler 4 ayrı yasaklama kararı aldı. Hacettepe, ODTÜ, Türk-Alman Üniversitesi’nde düzenlenen Onur Yürüyüşleri ve Ege Onur Pikniği’ne güvenlik görevlileri konuşlandırıldı. Ege Onur Pikniği’nde sivil polisler ve güvenlik, piknik yapanları takip ederek ve engel olmaya çalışarak taciz etti. Avukatlar ve basın emekçileri de gözaltına alındı."