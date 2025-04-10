Gözaltılar gazeteciliğe yönelik gözdağıdır: Bu kumpas son bulacak!

Ebru ÇELİK

Gazeteci BirGün yazarı Timur Soykan ve Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Flash TV ve Bank Pozitif’in sahibi Erkan Kork’un şikayeti üzerine “tehdit” ve “şantaj” iddialarıyla gözaltına alındı. Sabahın erken saatlerinde evlerine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınan gazetecilerin evlerinde arama yapılırken, dijital ekipmanlarına el konuldu.

Sağlık kontrolünün ardından konuşan Timur Soykan, “Çeteler kaybedecek, halk kazanacak. Bu kumpas, hepsi bitecek” dedi. Her iki gazetecinin, “kaçma şüphesi” gerekçesiyle gözaltına alınmasına rağmen, savcılığa kendi iradeleriyle gitmeye hazırlandıkları öğrenildi.

Gazetecilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

GAZETECİLERE DESTEK YAĞDI

Gözaltı haberinin duyulması üzerine, çok sayıda gazeteci, yurttaş ve gözaltına alınan gazetecilerin aileleri İstanbul Emniyeti önüne gelerek dayanışma gösterdi. Sosyal medyada da gazetecilerin gözaltına alınmasına yönelik tepkiler büyüdü.

GAZETECİLER ÜZERİNDEN OYUN OYNANIYOR

Gazeteci Hakan Çelenk, meslektaşlarına destek için bulunduğu Emniyet önünde yaptığı açıklamada, “Yine bir gazeteci tutuklanması. Bu sefer Emniyet’in önündeyiz. Artık gazeteciler buralarda bir araya gelir oldu. Sadece bu davaların açılması bile işimizi yapmamıza engel teşkil ediyor. Kaldı ki arkadaşlarımızın özgürlükleri kısıtlanıyor. Ağır bir baskı altındayız” dedi.

Çelenk sözlerine şöyle devam etti:

“Timur Soykan’la 30 yıla yakın süredir gazetecilik yapıyoruz. Murat’ı da uzun süredir tanıyorum. Bu insanlar haber dışında başka bir amaç edinmemiş kişiler. Takıntılı şekilde bilgi ayıklayan insanlarız biz. Başka bir işleri yoktur. Bugün ifade vermeye gidecek insanları sabah baskınla alıyorsunuz. Bu, polis kaynaklarının da israfıdır. Ülkeyi seven biri, gazetecilere bunu yapmaz. Dosyalardan başımızı kaldırınca görüyoruz ki gazeteciler üzerinden bu memlekette bir oyun oynanıyor. Bu operasyonlar kökü dışarıda operasyonlardır. Ülkesini seven, bunu şov uğruna yapmaz. Böyle boş bir dosya olamaz. Umarım bugün serbest kalacaklar. Bu şov uğruna ülkenin enerjisini tüketmenin bir anlamı yok.”

SUÇLAMALAR GERÇEKÇİ DEĞİL

Gazetecilerin gözaltı sürecini takip eden Avukat Hüseyin Ersöz ise, “Kamuoyuna mal olmuş gazetecilere, yaptıkları haberler nedeniyle özgürlük kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasını, ifade ve özgürlük hakkı açısından çok sorunlu buluyorum” diyerek tepki gösterdi.

Ersöz, “Dosyada Murat Ağırel’in müştekiyle yaptığı telefon görüşmeleri oldukça nazik bir üslupla gerçekleşmiş. Taraflar birbirlerini ofislerine davet etmiş, kendilerini güvenilir gazeteci olarak tanımlamış. Bu durumda gözaltı kararı olağan bir hukuk uygulaması olamaz” dedi.

“Gazetecilere yönelik şafak baskınları, basın özgürlüğü üzerinde otosansür etkisi yaratıyor. Müşteki ifadesinde tehdit ya da şantajdan bahsetmiyor. Görüşmeler kayıt altında. Şantaj yapan biri neden bu görüşmeleri kayıt altına alsın? Bu, hayatın olağan akışına aykırı” diyerek, dosyadaki delil eksikliğine vurgu yaptı.

Ersöz ayrıca, dosyada yer alan Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkındaki iddiaların soyut ve delilsiz olduğunu, gazetecilerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

TİMUR DİRENÇLİDİR, HER ZAMAN DOĞRUYU YAPTI

Timur Soykan’ın eşi Derya Soğuk Soykan da sabah baskınını şöyle anlattı: “Sabah 06.30 gibi geldiler. Yaklaşık 8 polis vardı. Kibar davrandılar, arama yaptılar, laptopuna el koydular. Sonra sağlık kontrolüne götürüldü. Artık herkesin bildiği şeyler bunlar.”

Timur Soykan’ın dayanıklı biri olduğunu belirten Soğuk Soykan, “Üzerine suç yapışmaz, herkes bunu biliyor. Sürekli davalarla uğraşıyordu. Böyle bir şeyin olacağını tahmin ediyorduk. Türkiye’de artık gazeteciler için bu tarz durumlar olağan hale geldi. Olmayınca şaşırıyoruz. Üzgünüm ama en geç yarın çıkacağını düşünüyorum. Timur idealist biridir. Ülkenin yükü omuzlarında. Her zaman doğruyu yapmaya çalıştı” diye konuştu.

BU GÖZALTI MESAJ İÇİN YAPILDI

Gazeteci Barış Terkoğlu ise Soykan ve Ağırel’in savcıyla dün saat 13.00 için randevulaştığını, buna rağmen sabah evlerinden alınmalarının gözdağı amaçlı olduğunu ifade etti.

“İfade vermekle gözaltı arasında fark var. Kendi iradeleriyle gitmiş olsalar yürüyerek çıkacaklardı. Ama bu gözaltı bir mesaj içeriyor. Erkan Korkut’un siyasallaşmış yargı atmosferini kullanarak yaptığı ithamlar, gazeteciler üzerinden dolaşıma sokuldu” diyen Terkoğlu, şunları kaydetti: "Zaten saat 1’de adliyeye gidecek birini sabah 6’da neden alırsınız? Başka bir amacı yoksa mantıklı değil. Aynı savcı ve hakimler daha önce bu kişiyi suç örgütü lideri olarak tutuklattı. Madem bu kadar güvenilir, neden tutuklandı?”

Terkoğlu, yaşananların sadece gazetecileri değil, yarın aynı aktörlerin yargı mensuplarına da yöneleceğini belirterek, “Bu, gazetecilere uzanmış gibi görünen ama aslında yargının karanlık aktörlere teslim edilme sürecidir. Ülkem adına üzülüyorum” dedi.

GAZETECİLİKLERİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK

BirGün'ün Web Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin ise meslektaşlarının gözaltına alınmasına "Bugüne yine bir medya operasyonuyla uyandık. Artık alışık olduğumuz şekilde, meslektaşlarımızın evine sabah saatlerinde polis geldi. Sanki bir suçlu gözaltına alınıyormuş gibi, bu ülkenin gazetecileri bir kez daha hedef alındı. Bu durum, Türkiye’de demokrasinin geldiği noktanın bir yansıması. Medya da bu baskı ortamından payını alıyor. Gazetecileri suçlu ilan etmek, karalamak, gazetecilik faaliyetlerini yargılayıp cezalandırmak istiyorlar" diyerek tepki gösterdi.

"Gerek yazarımız Timur Soykan, gerekse Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel’in yalnızca gazetecilik yaptığına eminiz" diyen Gültekin şu ifadeleri kullandı:

"Karakterlerinden, kişiliklerinden ve gazetecilikten başka bir amaç taşımadıklarından şüphemiz yok. Bu faaliyetlerine kefiliz. Soruşturma dosyasına baktığımızda da gazetecilik dışında bir şey görmüyoruz. Yalnızca bir gazetecinin kaynağıyla yaptığı konuşmalar var. Bu insanlardan suçlu çıkaramazsınız. Çünkü onlar sadece gazetecilik yaptı. Toplumu bilgilendirmek ve aydınlatmak için çalıştılar. Gazetecilik suç değildir. Biz hem meslektaşlarımızın hem de yazarımız Timur Soykan’ın ve Murat Ağırel’in yanındayız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Ne kadar baskı kurulursa kurulsun, gazeteciler, BirGün gibi bağımsız medya organları yazmaya ve topluma gerçekleri ulaştırmaya devam edecek."