Gözaltılar hukuksuz!

Haber Merkezi

Kıbrıs’ta, Eğitim Bakanlığının orta öğretimdeki kılık kıyafet yasasını değiştirmesi, Halil Falyalı ve Cemil Önal’la ilgili gündeme gelen iddialar, yeni açılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ardından adada hareketlilik sürüyor. Erdoğan’ın külliye açmak ve Teknofest’e katılmak için gittiği Kıbrıs’ta “İrade bizde” pankartı açtığı gerekçesiyle 6 kişinin gözaltına alınması tepkilere neden oldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yaptığı açıklamada, "Anayasamızın 32. maddesi, yurttaşların önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız şekilde toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahip olduklarını açıkça belirtmektedir. Bu hak, aynı zamanda ifade özgürlüğünü serbestçe kullanma güvencesini de içermektedir. Polis tarafından gerçekleştirilen gözaltı işlemi ve devamında getirilen davalar ne demokratik ilkelere ne de Anayasa hükümlerine uygundur. Protesto edilen kişi her kim olursa olsun, polisin görevi tutuklama değil aksine yurttaşların barışçıl gösteri hakkını ve ifade özgürlüğünü güvence altına almak ve onları karşı saldırılardan korumaktır” denildi.

Demokratik hukuk devletinde bu gözaltı işlemlerinin kabul edilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “CTP olarak, bu gözaltı ve dava uygulamalarını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu olay, gösteri hakkı ve ifade özgürlüğüne yönelik kontrolsüz ve orantısız bir müdahaledir. Bu tür uygulamaların demokratik bir hukuk devletinde yeri olamaz. Bu yaklaşımın Polise duyulan güveni ciddi biçimde zedelediğini vurgulamak isteriz ve Polisin sivil otoriteye bağlı ve özerk yapısı içerisinde kurumsallaşan bir yapıya kavuşmasının zamanının geldiğinin altını çizeriz.”

Gözaltına alınanlar arasında, Sekreterya Üyesi Halil Karapaşaoğlu ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Özyücekök’ün de bulunduğu YKP, gözaltı işlemi yapan polislere dava açacağını açıklamıştı. Karapara, cinayet ve iktidarın gerici uygulamalarıyla gündemden düşmeyen Kıbrıs’ta Teknofest düzenlendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bu yıl ilk kez Kıbrıs'ın kuzeyinde düzenlenen TEKNOFEST 2025'e katıldıklarını söyledi. Erdoğan, savunma sanayi hakkındaki açıklamalarında 1974’teki Barış Hakekatı’nda başkalarının silahlarıyla adaya barış getirdik açıklaması yaptı.